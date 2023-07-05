Kripto parası olanlar dikkat! Yatırımcılar diken üzerinde: Çöküşe geçti

Büyük kazanç vaadiyle 2021'de yoğun bir satış patlaması yaşanan Metaverse arsaları, maalesef yatırımcılar açısından beklenen başarıyı getirmedi. Gerçek dünya ile paralel bir sanal dünya sunan bu arsalar, bir hayal kırıklığına dönüştü. Metaverse üzerine çalışmalar yapan Dr. Ayça Maden, "Metaverse arsalarının değer kaybı uzun veya kısa vadeli olabilir ve bu konuda kesin bir öngörüde bulunmak şu anda oldukça zor" dedi.

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Son yıllarda Metaverse'e olan ilginin büyük ölçüde arttığını belirten Dr. Maden, bu ilginin Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların "Meta" çatısı altında birleştirilmesiyle daha da hızlandığını ifade etti. Meta'nın, dijital iletişim ve sanal ortamların tüm biçimlerini kapsamayı hedeflediğini söyleyen Maden, sürdürülebilir bir Metaverse ortamı oluşturmanın teknolojik, sosyal ve ekonomik açılardan dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak, Meta'nın veri gizliliği ve kullanıcı güvenliği konusunda geçmişte yaşadığı sorunlar, bazı eleştirmenler ve kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yarattı.

Dr. Ayça Maden, Metaverse'in gerçek dünyadaki sosyal etkileşimleri tam anlamıyla yerine geçiremeyeceğini belirtti. Metaverse'in genellikle blokzincir, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve yapay zeka (AI) gibi teknolojilerden etkilendiğini söyledi. Blokzincir teknolojisinin, dağıtık defterler, değiştirilemez tokenler (NFT), akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan finans (De-Fi) kullanımıyla gerçek dünya ekonomisi ile sanal dünya ekonomisi arasında bir köprü oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Metaverse arsalarındaki değer kayıplarını ele alan Maden, bu kaybın uzun veya kısa vadeli olabileceğini ve kesin bir öngörüde bulunmanın zor olduğunu ifade etti. Değer kaybını etkileyen birçok faktör olduğunu belirten Maden, talep azalmasıyla birlikte bir Metaverse alanının popülerliğini yitirebileceğini ve kullanıcıların başka alanlara yönelebileceğini söyledi. Ayrıca, sınırlı sayıda arsanın yüksek taleple karşılaşması durumunda arsa değerinin artabileceğini belirtti.

Dr. Maden, Metaverse'in temel özelliklerinden biri olan "Hyper-spatiotemporality" kavramını açıkladı. Bu kavramın, Metaverse'ün zaman ve mekânın geleneksel sınırlarının ötesine geçme yeteneğini ifade ettiğini söyledi. Metaverse içinde bir kullanıcının farklı zaman dilimlerine veya mekânlara anında geçiş yapabileceğini, geçmiş veya gelecekteki olayları deneyimleyebileceğini veya farklı fiziksel yasaların geçerli olduğu sanal alanlara adım atabileceğini belirtti. Bu nedenle, Metaverse arsalarının gelecekteki durumu ve değeri hakkında belirsizlikler bulunmaktadır.

Dr. Ayça Maden, Metaverse'deki arsaların değerini etkileyen faktörleri açıkladı. Bu faktörler arasında sunulan içerik ve deneyim kalitesi, yeni teknolojilerin ortaya çıkması, düzenleyici zorluklar, ekonomik faktörler ve güvenlik ihlalleri veya siber saldırılar yer alıyor. Kripto para birimlerindeki dalgalanmaların da Metaverse arsalarının fiyatını etkileyebileceğini belirtti. Tüm bu nedenlerden dolayı, Metaverse arsalarının değer kaybı konusunda kesin bir öngörüde bulunmak oldukça zor görünmektedir.