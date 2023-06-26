Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'nin Turizm Hedefleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü hakkında açıklamalarda bulundu.

Her yıl ülkemizi ziyaret eden turist sayısı artıyor ve gelir de artıyor. Bu yıl turizmde 56 milyar dolar gelir hedefleri olduğunu belirten Ersoy, en büyük payın yine Antalya'nın olacağını söyledi. Hedefleri arasında turizmi canlandırmak, geliştirmek ve nitelikli turisti yıl boyuna yayarak sektörü dinamik tutmak yer alıyor. Ersoy, 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefleri olduğunu da açıkladı.

Özel İsimler:

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