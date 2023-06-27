Kur korumalı mevduatlar için stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Merkez bankası'nın analitik alandaki bilanço verileri kapsamında, uluslararası net rezervlerin geçtiğimiz hafta 8,5 milyar dolarla bu güne kadarki en büyük haftalık kazancını kaydetti. Rezevlerin daha da güçlenmesi için dış kaynak kullanımı çalışmalarımızı hızlandıracağız. Kur korumalı mevduata stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatacağız”



"Tarihin en yüksek haftalık büyüme oranı"





Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı paylaşımın içeriğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) analitik bilanço verilerine göre geçen hafta net döviz rezervlerinin 8,5 milyar dolarlık rekor artış kaydettiğini belirterek, ilave döviz temini çabalarını desteklediklerini söyledi. Bakan Şimşek, rezervlerin daha da güçlendirilmesi adına da hızlandırılmış kaynaklar sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

"STOPAJ DESTEĞİ YIL SONUNA KADAR UZATILACAK"

Bakan Şimşek, ayrıca "Stokumuzu daha da güçlendirebilmek adına ilave yabancı kaynağın ülkemize çekilmesine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz." dedi. Ayrıca TL cinsi ürünlerin cazibesini daha da artıracağız. Bu çerçevede stopaj vergisini yaygınlaştırıyor ve stopaj desteği ile ilgili durumu yıl sonuna kadar uzatıyoruz." dedi.