Kur korumalı mevduatta parası olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan flaş KKM kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına yönelik aldığı kararla, bankaların TCMB'ye yazı göndererek KKM hesap sahiplerinin vade sonunda döviz talep etmeleri halinde döviz sağlanacağını bildirdi. Bu kararın amacı, bankaların vade sonunda döviz likiditesi ihtiyaçlarını piyasa koşulları çerçevesinde karşılamak ve döviz likiditesi yönetimine destek olmaktır.

KKM hesapları, yatırımcılara Türk lirası üzerinden mevduat yapma imkanı sağlarken, vade sonunda döviz talep etmeleri halinde TCMB tarafından döviz sağlanmasını öngören bir mekanizmadır. Bu sayede yatırımcılar, vade sonunda kurdaki olası dalgalanmalardan etkilenmeden döviz taleplerini karşılayabileceklerdir.

TCMB'nin bu kararı, döviz likiditesinin yönetimini ve finansal istikrarı sağlamayı hedeflemektedir. Bankalar, KKM hesap sahiplerinin taleplerini vade sonunda TCMB'ye ileterek döviz sağlanmasını sağlayacaklardır. Böylece, piyasa koşulları çerçevesinde döviz talepleri karşılanacak ve döviz likiditesi ihtiyaçları yönetilecektir.TCMB tarafından gönderilen yazıda, bu işlemlerin döviz piyasasında işlem yapma yetkisi olan tüm bankalarla gerçekleştirileceği belirtildi. Bankalar, döviz alım taleplerini Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne bildirecekler ve işlemler telefon aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu işlemler için komisyon veya teminat gerekmeyecek. Bankaların işlemlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra döviz ödemeleri gerçekleştirilecek.





Kur korumalı mevduat, finansal bir enstrümandır ve genellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı yatırımcıları korumayı amaçlar. Bu tür bir mevduat hesabı, yatırımcıların belirli bir döviz kurunda bir mevduat yapmasını ve belirli bir süre boyunca bu kurun değişiminden etkilenmemesini sağlar. Kur korumalı mevduatlar, genellikle bankalar veya finansal kurumlar tarafından sunulan ürünlerdir. Yatırımcılar, hesap açarken hangi döviz kuru üzerinden işlem yapmak istediklerini belirtirler. Banka, belirli bir döviz kuru seviyesini koruma taahhüdü verir ve yatırımcının mevduatını o seviyeden sabitler.

Yapılan işlemler sonrasında, yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara veya KKM hesap sahiplerinin talep ettiği tutardan daha fazla döviz sağlayan bankalara Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı çerçevesinde müeyyide uygulanabileceği belirtildi. İşlem bilgileriyle ilgili uyuşmazlıklarda telefon görüşmelerinin kayıtlarının dikkate alınacağı ve uyuşmazlıkların çözülememesi durumunda TCMB'nin düzenlemelerinin geçerli olacağı ifade edildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı'nda yer alacak.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Bankaların TCMB'ye yazı göndermesi üzerine, KKM hesap sahiplerinin vade sonunda döviz taleplerine karşılık döviz sağlanacak. TCMB, bu adımıyla bankaların döviz likidite ihtiyaçlarını karşılamayı ve döviz likiditesi yönetimlerine destek olmayı hedefliyor. İşlemler, döviz piyasasında faaliyet gösteren bankalar arasında gerçekleştirilecek ve komisyon veya teminat talep edilmeyecek.