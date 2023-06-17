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  3. Kurban pazarları açıldı, fiyatlar ortaya çıktı! Ankara, İstanbul, İzmir büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları!

Kurban pazarları açıldı, fiyatlar ortaya çıktı! Ankara, İstanbul, İzmir büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları!

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Kurban pazarları açıldı, fiyatlar ortaya çıktı! Ankara, İstanbul, İzmir büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları!
Kurban Bayramı yaklaşıyor! İl il fiyat listesi açıklandı, kurbanlık almak isteyenler için heyecan dorukta! Fiyatlar yükseldi, vatandaşlar zor zamanlar yaşıyor. İşte güncel fiyatlar...

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş hazırlıklara başladı. İl il fiyat listesi yayınlanarak kurbanlık almak isteyenlere rehberlik ediyor. Türkiye genelinde kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar satışa sunuldu. Ancak vatandaşlar, zamlı fiyatlar karşısında zor zamanlar yaşıyor.

İL İL KURBANLIK FİYATLARI

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İzmir'de küçükbaş kurbanlıklar 12 bin TL ile 105 bin TL, Ankara'da ise 8 bin TL ile 155 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. İstanbul'da ise küçükbaş kurbanlık fiyatları 6-7 bin TL arasında, büyükbaş hayvanların kilosu ise 175-180 TL olarak belirlendi. Diğer illerde ise şu şekilde fiyatlandırma yapıldı:

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Bu fiyatlar ortalama değerler olup, her ildeki kurbanlık fiyatları arasında farklılıklar olabilir. Vatandaşlar, bu fiyatlar doğrultusunda kurbanlık seçimlerini yaparak bayrama hazırlıklarını sürdürebilirler.

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