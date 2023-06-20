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Küresel Tedarik Zinciri Sorunları Sıfır Otomobil Bulunabilirliğini Kısıtlıyor

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Küresel Tedarik Zinciri Sorunları Sıfır Otomobil Bulunabilirliğini Kısıtlıyor
Korona virüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel tedarik zinciri sorunları yaşanırken, sıfır otomobil bulunabilirliği azaldı. Bayiler, artan tüketici talebini karşılamakta zorlanıyor. Sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artışlar, ikinci el araç fiyatlarına da yansıyor. Haziran başında yaşanan kur artışı nedeniyle sıfır araç fiyatlarına yansıtılan yüzde 8'lik artış, ikinci el fiyatlarını da arttırdı. Ancak, şişirilmiş fiyatlar ve sınırlı krediye ulaşım koşulları nedeniyle tüketiciler araç almak

Otomobil Alışveriş Uzmanları Uyarıyor

Korona virüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel tedarik zinciri sorunları yaşanırken, sıfır otomobil bulunabilirliği azaldı. Bayiler, artan tüketici talebini karşılamakta zorlanıyor.

İkinci El Araç Fiyatları Yükseliyor

Sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artışlar, ikinci el araç fiyatlarına da yansıyor. Haziran başında yaşanan kur artışı nedeniyle sıfır araç fiyatlarına yansıtılan yüzde 8'lik artış, ikinci el fiyatlarını da arttırdı. Ancak, şişirilmiş fiyatlar ve sınırlı krediye ulaşım koşulları nedeniyle tüketiciler araç almakta zorlanıyor.

İkinci El Araç Pazarı Canlanmıyor

Yaz dönemine girilmesine rağmen, ikinci el araç pazarı beklenen canlılığı göstermiyor. Faiz, döviz ve enflasyonun dengelenmemesi durumunda ikinci el araç fiyatlarında keskin bir düşüş beklenmiyor. Ancak, dönemsel fiyat düşüşleri yaşanabilir.

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