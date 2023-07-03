Kuyumcularda iğne atsan yere düşmüyor! Yeni tahmin geldi: Bakın yıl sonunda gram altın kaç TL olacak

Gram altın rekor şekilde yükselmeye devam ederken yatırımcılar son çıkışlardan önce altın almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Peki uzmanlar altınla ilgili neler söylüyor? Gram altın yükselişi devam edecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUYUMCULARIN ÖNÜ KUYRUKLA DOLDU

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik hızla devam ediyor. Doların rekor yükselişi altın piyasasını da etkiledi ve gram altın yükselmeye başladı. Altın fiyatlarıyla ilgili uzmanların senelik tahminleri altı aylık dönemde gerçekleşmiş oldu. Gram altının yükselişi uzmanların tahminlerini de değiştirdi. Yatırımcılar gram altın almak için sıraya girse de kuyumcuların da önemli yorumları var. Kuyumcular faiz artırımı yapılmasının gram altını düşüreceğini tahmin ediyor. Ancak dolar kurunda yükseliş hızla devam ederken altının düşmesi pek mümkün görünmüyor. Altın ve dolar piyasasında yaşanan hareketlilik Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından da şu sözlerle değerlendirildi; 'Bayram tatilinden sonra yurt dışı piyasa gelişmeleri ve verileri yurt içi piyasalarını da etkileyecek. Dolar yatırımcıları dolar TL paritesini kullanıp fırsatları değerlendirebilir.





Euro- dolar paritesinde düşüş bekliyorum. Parite 1.0850-1.08 seviyesinde güzel fırsatlar sunabilir. Beklenen seviye 1.15. Dolar mı Euro mu diye sorarsanız Euro derim. ONS altın geçtiğimiz haftayı 1921 dolar seviyesinden tamamladı. 1960 dolar seviyesinde satışların yaşanmasını ve 1900-1920 dolar seviyelerine düşüş olmasını bekliyorum. Ancak ani şekilde 2150 dolar seviyeleri de gelebilir. Şu an alım için uygun seviyeler yok. Dolarda beklenen düşüş yaşanırsa gram altın için alım fırsatı gelir. Piyasa fırsatı bitmez. Son alım sonrasında hedef 1.650 TL seviyesi.' Güncel olarak altın fiyatları şu şekilde;

-Gram altın 1610.13 TL

-Çeyrek altın 2666 TL

-Yarım altın 5.332 TL

-Tam altın 10.554.54 TL

-Cumhuriyet altını 10.878 TL

-22 ayar bilezik gramı 1561.27 TL