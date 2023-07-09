Kuyumculardan korkutan altın açıklaması! Altın fiyatlarında o tarihe dikkat!

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika sürprizi yaşanıyor ve altın uzmanı İslam Memiş, yeni bir rekor için tarih verdi. Altın piyasasında sürpriz bir döneme girildi ve yeni rekorlar ardı ardına gelecek gibi görünüyor. Bu durum, gram altın sahipleri için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altın fiyatları her geçen gün artış gösteriyor. Peki gelecekte neler olacak? Altın fiyatları yeniden yükselecek mi ve rekor seviyelerine ulaşacak mı? İşte bu konuda belirlenen tarih ve detaylar...





ALTIN FİYATLARINDA YENİ DÖNEM UZMAN İSİM AÇIKLADI

Son dakika gelişmelerine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları açıklandı ve altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Ancak, ABD'de açıklanan kritik bir verinin ardından altın fiyatlarında yeniden yükseliş görüldü. Tutanaklarda, bazı Fed üyelerinin faiz artışını devam ettirmek istedikleri ve genel olarak 2023 yılında daha fazla faiz artışı beklendiği belirtildi. Bu mesajlar altın fiyatlarında baskıya neden oldu. İşte ayrıntılar...





Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar ve altın uzmanları arasında önemli bir konu haline geldi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altın gibi altın türlerinin fiyatları her geçen gün artış gösteriyor. Fed'in faiz artırım beklentileriyle birlikte altın fiyatları düşüşe geçti, ancak ABD'de özel sektör istihdamının beklentilerin üzerinde artması altın fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu.

Özel sektör istihdamının beklenenden fazla artması, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ons altın fiyatı, özel sektör istihdam verileri açıklandıktan sonra 1902 dolara kadar geriledi. Gram altın ise gün içinde 1595 lira seviyelerine geriledi. Bu dalgalanmalar, altın piyasasında dikkat çekti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve döviz kurlarını değerlendirirken, borsa için de tahminlerde bulundu. Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmalar ve doların TL karşısındaki değeri hakkında yorumlar yaptı. Memiş, borsa endeksinin dolar bazında değerini takip etmek gerektiğini belirtti ve eylül ayında yabancı yatırımcı sayısında artış beklendiğini tahmin etti. Dolar kurunun 25.85-26.10 bandında dengelendiği ve piyasalarda yaz rehaveti olduğu ifade edildi.

Sonuç olarak, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Fed'in faiz politikasıyla ilgili beklentiler altın piyasasında önemli etkilere neden oluyor. Yatırımcılar ve uzmanlar, bu gelişmeleri yakından takip ederek altın alım satım kararlarını şekillendiriyor.