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Memur, emekli bu haberi bekliyor! Saat verildi: 5000 TL ila 6000 TL arasında...

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Memur, emekli bu haberi bekliyor! Saat verildi: 5000 TL ila 6000 TL arasında...
Haziran ayına ait enflasyon oranlarının çıkmasıyla beraber en düşük memur ve emekli maaşları belirlendi. Seçim öncesi en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı konuşulurken zam oranları ise görenleri şaşırttı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş yaptığı açıklamalarda maaş zam oranlarına dikkat çekti.

SGK Başuzmanı Karakaş, en çok merak edilen sorulara açıklık getirdi. Memur maaşlarına yapılacak olan zam üzerine seyyanen mi oransal mı olacağına karşılık yorumlarını yaptı. Seyyanen zam yapıldığında zam miktarı daha düşük olurken oransal zamda ise eşit oranlarda dengelerin tutulacağı duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜRECİ BAŞLATIYOR

Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği zam oranlarına karşılık olarak Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarını netleşirken verilen sözlerin yerine getirileceği duyuruldu. Meclis tatile girmeden önce Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunulacağı belirtildi. SGK Başuzmanı Karakaş, memur ve emekli zamları için ihtimalleri değerlendirdi.

6 AYLIK ENFLASYON ORANLARI

Karakaş, Haziran ayı enflasyonun 5 Temmuz tarihinde açıklandığını belirterek 5 aylık enflasyon oranlarına bakılarak yüzde 15,26 zam verilerinin konuşulduğunu ifade etti. Memur maaşlarına yapılacak olan zam ihtimalleri belli olurken enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesini de öngörülen oran üzerinden hesaplamalar yapılır. Güncel olarak 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6,72 ve artı yüzde 6’lık toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir zam gerçekleşeceği açıklandı.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL

En düşük memur maaşının 22 bin TL olarak güncellenmesi beklenirken yüzde 94'e yakın artış masaya yatırıldı. Memurların yalnızca maaş almadığına değinen Karakaş, aile yardımı, sosyal çocuk yardımı ve daha birçok hakların alındığına açıklık getirdi. Bu durumda evli olmayan bekar ya da boşanan, eşi çalıştığından ötürü sosyal yardım almayanların en düşük maaşı ele alınır. Bu durumda ise yapılacak olan yüzde 94 oranında ki artışla 11 bin 340 TL 22 bin TL'yi geçeceği belirtildi. 

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