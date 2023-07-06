Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu! Maaşlara enflasyon ayarı: İşte meslek meslek yeni maaşlar!

Sonunda beklenen zam geldi. Temmuz 2023 itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarına önemli oranda zam yapıldığı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra memur maaşlarındaki artışlar netleşti.

Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 3,92 olarak belirlenmesiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla refah payı artışı hariç memur emeklisi ve memur zammı yüzde 17,56 olarak hesaplandı. Bu zamla birlikte en düşük memur maaşı yüzde 85'ten fazla bir artışla 22.017 TL seviyesine yükseltildi. Ortalama memur maaşı ise 25.015 TL oldu.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü düzenlemeler sonucunda, memur maaşlarının 22.017 TL'ye yükselmesini öngören torba yasa Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8.077 TL'lik bir artış öngörülmektedir.

Ancak teklifte emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. En düşük emekli maaşı ise 7.500 TL seviyesinde kalmıştır.

Öte yandan, SSK emekli maaşları da Haziran ayı enflasyon oranı olan yüzde 19,77'lik artışa tabi tutulmuştur. SSK 2000 öncesi emeklilerinin aylığı 6.093 TL'den 7.175 TL'ye yükselirken, SSK 2000 sonrası emeklilerinin aylığı 3.778 TL'den 4.524 TL'ye çıkmıştır.

Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alırken, ek zamların yasal düzenlemeyle çıkması gerekmektedir. Eğer yasal düzenleme zamanında gerçekleşmezse, memur ve memur emeklileri ikinci bir ödemeyle maaş farklarını alabileceklerdir.

Temmuz 2023 itibarıyla gerçekleşen bu önemli zam, memur ve memur emeklileri için maddi anlamda rahatlama sağlayacak ve yaşam standartlarını iyileştirecektir.