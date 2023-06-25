Memur ve emekli maaş zammında son dakika gelişmesi! Rakam resmen belli oldu: İşte dudak uçuklatan o rakam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına ilişkin zam konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda düzenlemeler yapılarak en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını belirten Işıkhan, tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

33 BİN TL'Yİ AŞABİLİR





Bakan Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde memur ve emekli maaşları üzerinde çalıştıklarını ve temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini dile getirdi. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması için yüzde 94'lük bir zam yapılması gerektiğini belirten Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise bu artışın diğer memurların görevi, unvanı, derecesi ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli olarak uygulanacağını açıkladı.

Karakaş, en düşük memur maaşının 22 bin lira olması durumunda bekçi maaşının 27 bini, polis maaşının 33 bini ve hemşire maaşının 30 bini aşabileceğini belirtti. Ayrıca, memur maaşlarındaki zamın memur emeklilerine de yansıyacağını vurgulayan Karakaş, en düşük memur emekli maaşının 15 bin 320 liraya yükseleceğini ifade etti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin memur emeklilerinden farklı olarak ilk 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacaklarını söyleyen Karakaş, bu zammın en az yüzde 30 olmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, memur maaşlarındaki yüksek artışların ve açlık sınırının göz önüne alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelecek zam oranının en az yüzde 35 olacağını tahmin ettiğini ifade etti.

Emeklilere yapılacak olan kademeli zam konusuna da değinen Karakaş, 7 bin 500 liranın üzerinde aylığı olan emeklilerin maaşlarının en az yüzde 35 oranında artması gerektiğini söyledi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları ve uzmanların değerlendirmeleri, memur ve emekli maaşlarının zam sürecinde nelerin beklenmesi gerektiğine dair önemli ipuçları veriyor. Memur ve emekli kesimleri tarafından büyük bir merakla beklenen zam oranlarının belirlenmesi, çalışanların ve emeklilerin maddi durumlarına olumlu bir etki sağlayabilecektir.