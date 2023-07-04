Memur ve emekli maaşlarında beklenen oldu! Son dakika duyuruldu: Tam 7000 TL...

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarında yapılan düzenlemelere ilişkin son dakika bilgileri ortaya çıktı. Enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak ve bu verilere göre emekli maaşları belirlenecek. Ayrıca memurlara en düşük 22 bin TL maaş verileceği söylenmişti. Bugün yapılan kabine toplantısında konu ele alınacak. Haziran ayı enflasyonu sonuçlarına göre maaş tablosu netleşecek.





İddialara göre en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'ye zam yapılabilir ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'yi aşabileceği konuşuluyor. Ayrıca, memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak ve refah payı eklenirse yüzde 32'lik bir zam söz konusu olacak. Bu durumda, en düşük memur maaşı olan 22 bin TL değişik senaryolarla 15 bin 712 TL'ye kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu senaryolara göre, polis memuru gibi 8/1 kademede olan bir memurun maaşı 24 bin 183 TL'ye ulaşabilir ve seyyanen 5 bin TL'lik zamla 29 bin 183 TL alabilir. Bu durumda, en düşük memur maaşında yüzde 60'lık bir artış oluşacak. Ancak, her maaş derecesi ve kademeye göre değişiklikler gösterilecektir.

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarında yapılan düzenlemelerle ilgili son dakika bilgileri ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Temmuz'da enflasyon verilerini açıklayacak ve bu veriler, emekli maaşlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Ayrıca, memurlara en düşük 22 bin TL maaş ödenmesi bekleniyor. Bu konular üzerine yoğun bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Temmuz ayı için emekli maaşlarının ve memur zammının belirlenmesi büyük bir merakla bekleniyor.

En düşük emekli maaşıyla ilgili olarak, 7 bin 500 TL'ye zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesini aşabileceği iddia ediliyor. Net bir bilgi olmamakla birlikte, bu konu gündemde tartışılıyor. Ayrıca, memurlara seyyanen zam yapılacak ve refah payının eklenmesi durumunda yüzde 32'lik bir zam olabileceği öngörülüyor. Bu senaryoya göre, en düşük memur maaşı olan 22 bin TL, farklı senaryolara bağlı olarak 15 bin 712 TL'ye kadar yükselme potansiyeline sahip. Ancak, her derece ve kademeye göre farklı rakamlar belirlenecektir. Bu nedenle, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili kesin detaylar toplantı sonrasında netleşecektir.