Memur ve emekli zamları yüzleri güldürecek! Masadaki zam oranı erken sızdırıldı

5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının, memurlar ve emekliler için önemli olduğu ve enflasyon farkının yanı sıra refah payı artışının da gündemde olduğu belirtildi. Memurların ilk 6 ay için yüzde 8 zam aldığı ve bu oranı aşan enflasyon farkının verileceği ifade ediliyor. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının yüzde 15,26 olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, memur maaşlarıyla ilgili verdiği sözleri yerine getireceklerini belirttiği ifade ediliyor. Ancak zam teklifini içeren yasal düzenlemenin bayram sonrası Meclis'te görüşüleceği belirtildi.

YÜZDE 45 ORANINDA ZAM!





Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücretteki zamın enflasyonun iki katı şeklinde gerçekleştiğini ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine çıkacağını tahmin ettiğini belirtildi. Ayrıca, kamu işçilerine yüzde 45 oranında zam yapıldığı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı vaadinde bulunulduğu ifade edildi.

Ancak zam oranlarının farklı kademelere göre değişebileceği ve düzenlemenin seyyanen zam artı oransal bir artış veya derecelere göre farklılaşarak yapılabileceği belirtildi. Maliye politikasının sıkı bir şekilde uygulanacağı ve enflasyonla mücadele adımlarının atıldığı dönemde olduğu ifade edildi.