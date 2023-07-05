  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Memur ve emekli zamları yüzleri güldürecek! Masadaki zam oranı erken sızdırıldı

Memur ve emekli zamları yüzleri güldürecek! Masadaki zam oranı erken sızdırıldı

Yayınlanma:
Memur ve emekli zamları yüzleri güldürecek! Masadaki zam oranı erken sızdırıldı
Son dakika açıklamalarına göre, memur ve emekli maaşlarına büyük bir zam yapılması planlanmaktadır. Uzmanlar, bu zam oranının yüzde 35 ile 45 arasında olacağını tahmin ediyor. Özellikle en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması üzerine bir teklif üzerinde çalışıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının, memurlar ve emekliler için önemli olduğu ve enflasyon farkının yanı sıra refah payı artışının da gündemde olduğu belirtildi. Memurların ilk 6 ay için yüzde 8 zam aldığı ve bu oranı aşan enflasyon farkının verileceği ifade ediliyor. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının yüzde 15,26 olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, memur maaşlarıyla ilgili verdiği sözleri yerine getireceklerini belirttiği ifade ediliyor. Ancak zam teklifini içeren yasal düzenlemenin bayram sonrası Meclis'te görüşüleceği belirtildi.

YÜZDE 45 ORANINDA ZAM!

zam

Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücretteki zamın enflasyonun iki katı şeklinde gerçekleştiğini ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine çıkacağını tahmin ettiğini belirtildi. Ayrıca, kamu işçilerine yüzde 45 oranında zam yapıldığı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı vaadinde bulunulduğu ifade edildi.

Ancak zam oranlarının farklı kademelere göre değişebileceği ve düzenlemenin seyyanen zam artı oransal bir artış veya derecelere göre farklılaşarak yapılabileceği belirtildi. Maliye politikasının sıkı bir şekilde uygulanacağı ve enflasyonla mücadele adımlarının atıldığı dönemde olduğu ifade edildi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Ev satın almak isteyenler dikkat! Uzmanlar uyardı: O detayı bilmeyenler yandı
Ev satın almak isteyenler dikkat! Uzmanlar uyardı: O detayı bilmeyenler yandı
1800 prim günü detayıyla erken emeklilik kapısı açılıyor! Tek detayı bilenler emeklilik biletini alacak
1800 prim günü detayıyla erken emeklilik kapısı açılıyor! Tek detayı bilenler emeklilik biletini alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca memura müjdeyi verdi! Zam oranı ve tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca memura müjdeyi verdi! Zam oranı ve tarihi belli oldu
1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu geldi! O kişilere EYT piyangosu vurdu: İşte son nihai tablo
1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu geldi! O kişilere EYT piyangosu vurdu: İşte son nihai tablo
18 yaş üzerine müjde geldi! 3800 TL'den 33 bin TL'ye ödeme var: Başvuru yapanlar PTT'ye koşacak
18 yaş üzerine müjde geldi! 3800 TL'den 33 bin TL'ye ödeme var: Başvuru yapanlar PTT'ye koşacak
O tarihte başvuru yapanlar yaşadı! Herkesten daha fazla maaş alacaklar: SGK'ya hemen...
O tarihte başvuru yapanlar yaşadı! Herkesten daha fazla maaş alacaklar: SGK'ya hemen...
Fed Tutanaklarına Göre Faiz Artışı Tartışıldı
Fed Tutanaklarına Göre Faiz Artışı Tartışıldı