Memur ve emekli zammı bitti sıra erken emeklilikte! 9 maddede erken emeklilik yolu açılacak

Meclis'te kabul edilen ilk torba yasa ile birlikte memur ve emekli maaşlarına zam oranları belirlendi. Ancak, şu anda daha kapsamlı bir ikinci torba yasa üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yasa için birçok dosyayı incelemektedir.

Bakan Işıkhan'ın masasında bulunan dosyalar arasında memurların 3600 ek gösterge artışı, SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi, kadınların erken emekliliği, taşeron sorunu gibi birçok konu yer almaktadır. Bu konular ikinci torba yasa kapsamında ele alınacak ve çözüm önerileri sunulacaktır.

Memurların 3600 ek gösterge artışı dosyası, memurların maaşlarının daha adil bir şekilde belirlenmesi amacıyla gündeme getirilmiştir. Ek gösterge, memurların unvanına, görevine ve kıdemine bağlı olarak belirlenen bir katsayıdır ve maaşlarının hesaplanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu dosya üzerinde yapılan çalışmalar, memurların ek göstergelerinin artırılmasını ve dolayısıyla maaşlarının yükseltilmesini hedeflemektedir.

SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi dosyası, sosyal güvenlik sisteminin daha adil bir yapıya kavuşması için ele alınmaktadır. Şu anda SGK'ya bağlı çalışanlar ile Bağ-Kur'a bağlı çalışanlar arasında prim farklılıkları bulunmaktadır. Bu dosya üzerindeki çalışmalar, bu farklılıkların giderilmesini ve prim sistemlerinin daha eşitlikçi bir şekilde düzenlenmesini amaçlamaktadır.

Kadınların erken emekliliği dosyası, kadınların emeklilik sürelerinde daha avantajlı bir konuma gelmelerini hedeflemektedir. Bu dosya üzerindeki çalışmalar, kadınların emeklilik yaşlarının erkenleştirilmesini ve emeklilik koşullarının daha esnek hale getirilmesini içermektedir. Böylece, kadınlar daha erken bir yaşta emekli olma imkanına sahip olacaklardır.

Taşeron sorunu dosyası ise taşeron çalışanlarının durumunu ele almaktadır. Bu dosya üzerindeki çalışmalar, taşeron çalışanların daha güvenceli bir iş statüsüne kavuşmalarını amaçlamaktadır. Taşeron çalışanların iş güvencesi, sosyal hakları ve emeklilik koşulları gibi konular bu dosya içerisinde ele alınacak ve düzenlemeler yapılacaktır.

ENFLASYON FARKININ YANI SIRA SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE





Yapılacak düzenleme ile birlikte memurlar, halihazırda yüzde 17,55 olan enflasyon farkının yanı sıra 8077 TL seyyanen zam da alacaklar. Ayrıca, 3600 ek gösterge uygulaması da genişletilerek birinci derecedeki tüm memurları kapsayacak şekilde düzenlenecektir. Bu düzenleme sayesinde ilk etapta 470 binden fazla memur fayda sağlayacak.

Bakan Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili çalışmaları sürdürecektir. Bu çalışma kapsamında, kadro yasasından yararlanamayan taşeron işçilere yeni haklar verilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de büyük önem taşımaktadır. Bu görüşmelerde, yaklaşık 3,5 milyon memur ve 2,5 milyon emekli memurun maaşlarındaki zam oranları ve mali-sosyal haklar belirlenecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işvereni olarak bu toplantılara başkanlık edecektir.

7 BİN 200 GÜNE ÇEKİLECEK





Bakan Işıkhan'ın önem verdiği bir diğer konu ise prim eşitlemesidir. Bu kapsamda, Bağ-Kur ve SSK primleri 7200 günde eşitlenecektir. Bu düzenleme sayesinde Bağ-Kur'lu esnaflar daha erken emekli olabileceklerdir. Esnafın yanı sıra çalışan işçi sayısı, basit usulde vergilendirme ve vergiden muafiyet gibi faktörler de kapsamın belirlenmesinde dikkate alınacaktır. Ancak, kapsamın genişletilerek tüm Bağ-Kur'luları kapsaması da gündemdedir.

Yeni düzenlemeyle birlikte, 8 Eylül 1999 - 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular için prim gün sayısı şartı 9000'den 7200'e çekilecektir. 7200 prim gününü tamamlayanlar, belirlenen yaş şartını sağladıklarında emekli olabileceklerdir.

Mevcut durumda farklı kurumlarda çalışmış sigortalılar için iki farklı yöntem uygulanmaktadır. 2008'den önce sigortalı olanlar, emekli olacakları kurumu son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 1261 gün belirlemektedir. Bu süre içinde 3.5 yıldan fazla çalıştıkları kurum seçilmektedir. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar ise daha fazla prim ödedikleri kurumdan emekli olabilmektedir. Bu durumda 3.5 yıl kuralı uygulanmamaktadır. Ancak, SSK ile Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesi durumunda farklı kurumlarda çalışanlar için böyle bir hesaplama yapılması gerekmeyebilir.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI

Ev kadınları ve anneler için gelecek olan bir emeklilik reformu, Aile Koruma Kalkanı Paketi adı altında hayata geçirilecek. Bu paket kapsamında ev kadınları, sosyal güvenceye kavuşacak ve erken emeklilik imkanından yararlanabilecek. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesi de erken emeklilik fırsatını beraberinde getirecek.

Aile Koruma Kalkanı paketi, dört aşamalı bir sistem üzerinde yürütülecektir. İlk aşamada, hiç sigortası olmayan veya çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak. İkinci aşamada, annelerin çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları sunulacak. Üçüncü aşamada, çalışan anneler için yıpranma düzenlemesiyle birlikte hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik imkanı sunulacak. Son aşamada ise, sigortadan önce doğan çocuklar için doğum borçlanması ile prim kazanma imkanıyla ilgili çalışmalar başlatılacak.

İlk adımda, sosyal güvencesi olmayan ve prim ödemesi bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler, isteğe bağlı sigorta sistemiyle sosyal güvenceye kavuşturulacak ve devlet her ay ödenecek primlerin üçte birini karşılayacak. Bu sayede ev kadınları, daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecekler. Ayrıca, emeklilik yanı sıra sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi gerçekleştiğinde ise kısmi emeklilik şartı olan 5400 gün, 4500 güne kadar indirilebilecektir.