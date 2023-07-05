Memur ve emekli zammında son viraj dönüldü! Erdoğan'ın açıklaması sonrası yeni hesap: İşte muhtemel maaşlar

Son dakika bilgilerine göre, Temmuz 2023 memur ve emekli maaşları için zam oranları netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları doğrultusunda yapılan hesaplamalar sonucunda, memur maaşları ve emekli aylıklarında artışlar belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin üçüncü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, memur maaşları için en düşük 22 bin TL olmasını hedeflediklerini belirtti. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için 5 Temmuz'da açıklanacak olan 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam yapılacağını ifade etti.





Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaşları için zam oranları da netleşti. Ekonomistlerin beklentilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Haziran ayında yüzde 3,91 artması öngörülüyor. Bu doğrultuda yapılan hesaplamalara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19,76 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil 6 aylık zam oranı yüzde 17,63 olarak hesaplandı.

Emekli maaşlarında yapılan zam düzenlemesinde, 6 aylık enflasyon oranına ek olarak refah payı da dikkate alınacak. Böylece düşük maaş alan emeklilere daha yüksek oranda zam yapılacak ve yüksek maaş alanlar ise kayıplarının önüne geçmiş olacak. Ayrıca, en düşük emekli maaşının Temmuz ayında 10 bin TL düzeyine çekilme ihtimali de bulunuyor.

Memur maaşları için de çeşitli formüller üzerinde çalışmalar yapıldı. En düşük memur maaşı için öne çıkan formüller arasında yüzde 85'in üzerinde artış yapılmasıyla net 22 bin TL düzeyine çıkartılması, yüzde 55 zam yapılması ve seyyanen zam uygulaması yer alıyor. Tam olarak hangi formülün uygulanacağı ise henüz açıklanmadı.

Temmuz 2023 itibarıyla memur ve emekli maaşlarında belirlenen zam oranları doğrultusunda artışlar gerçekleştirilecek. Bu zam oranlarının, enflasyon ve ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak belirlendiği ve düşük maaş alanlara daha yüksek oranda zam yapılarak sosyal adaletin sağlanmaya çalışıldığı belirtiliyor.