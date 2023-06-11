Memur ve emeklilere son dakika zammı! Seçim sonrası netleşti: 5000 TL daha verilecek

Yaklaşan Temmuz ayıyla birlikte emekli ve memurlar için gelecek olan 3'lü zam detayları netleşmeye başladı. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı belirtilirken, emekli maaşlarına da zam yapılacağı açıklandı. Temmuz zammı ve refah payı artışıyla birlikte ayarlamaların yapıldığı bu zam sürecinde, memur ve emekli kesimleri için merakla beklenen rakamlar ortaya çıkıyor.

REFAH PAYI EKLENECEK





Öncelikle kamu çalışanları için temmuz ayında yapılacak olan ek zamla birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesi gündeme geldi. Bu düzenlemeyle birlikte memurlar arasında yer alan şef, tekniker ve birinci dereceye gelen kamu görevlileri 3600 ek göstergenin kapsamına dahil edileceği müjdesi verildi. Ayrıca, yeni düzenlemelerle beraber 470 binin üzerinde memur alımı yapılacak ve 25 yıllık çalışanlara yaklaşık 2.115 TL ilave edilerek ikramiyelerde 53 bin artış yaşanacak.

Maaşlara yapılan zamlarda ise refah payı da etkili oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7500 TL üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emekliye refah payı eklenmesi üzerinde çalışmalara başladı. Emeklilerin taban maaşlarında kademeli bir zam oranı uygulanacak ve daha düşük maaş alan emeklilere verilecek zam oranı, diğerlerinden daha yüksek tutulacak.

Asgari ücretin belirleneceği toplantı ve emekli ve memur zam detayları, çalışanların ve emeklilerin gelirleri üzerinde önemli etkilere sahip olacak. Bu süreçte ilgili tarafların hassasiyetle değerlendirmelerde bulunması ve adil bir kararın alınması büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, gelecek zam oranlarını yakından takip ederek, maaşlarının ne kadar artacağını öğrenebilecekler. Ancak, net rakamların kesinleşmesi için resmi açıklamaların yapılması beklenmektedir.