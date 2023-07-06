Memur ve emeklilerin Temmuz yeni zamlı emekli maaş rakamları belirlendi!

Yaklaşık 12 milyon emekli, yeni zamlı emekli maaş rakamlarını merak ediyor. Bu kapsamda enflasyon rakamları odak noktası haline geldi. aziran ayı enflasyon oranı duyurusu, emekli maaşları ve memur maaşlarına yönelik artış oranlarını belirledi. Yeni büyüme oranına bakıldığında, "7.500, 7.750, 8.000, 8.250, 8.500 TL'lik emekliler ne kadar emekli maaşı alacaklar? Bu konu özellikle emekliler tarafından araştırılmaktadır. İşte yeni artan emekli maaşı rakamları...

TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Haziran ayında aylık enflasyon %3,92, yıllık enflasyon %38,21 ve altı aylık enflasyon %19,77 oldu.

AK Parti'nin meclis grubu başkanı Abdullah Güler, içinde memurların asgari maaşının 22 bin liraya çıkarılması teklifini içeren torba yasa kanunun TBMM Başkanı'na sunulduğunu söylerken teklif kapsamı içerisinde memur maaşlarına 8 bin 75 TL zam yapılacağını söyledi.

"SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları kademeli olarak artırılacak"





Seçim öncesi yapılan açıklamada emekli maaşlarında kademeli artış olacağı açıklandı. En düşük emekli maaşı şu anda 7 bin 500 lira ve öyle kalması bekleniyor. Temel emekli maaşı kademeli olarak artırılacak.

Örneğin, daha yüksek olan temel emekli maaşı için yüzde 45-47'lik bir artış planlanırken, daha düşük olan temel emekli maaşı için bu oranların üzerinde bir artış bekleniyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

7.500 TL ile 10.000 TL arası, 10.000 ile 15.000 TL arası, 15.000 ile 20.000 TL arası ve 20.000 TL üzeri kişiler için kademeli emeklilik artışı bekleniyor.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verisi, sosyal güvenlik primi ödemeyen memurların maaş ve aylıklarına yapılan zamları açıkladı. Temmuz ayında memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 17,55 oranında SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli maaşlarına ise yüzde 19,77 oranında bir zam yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla emeklilerina lacakalrı net zam oranları belirlenecek. Emekli maaşlarının son durumları ise, sosyal katılım planı ile birlikte bakanlık tarafından açıklanacak.