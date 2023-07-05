Memur ve emeklilerin Temmuz zam oranları belirlendi!
İlk altı aylık enflasyon oranının açıklanması, memur ve emeklilerdeki artışı adeta gözler önüne seriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre enflasyon Haziran'da yüzde 3,92 arttı. Altı aylık enflasyon oranı %19,77 oldu.
MEMURLARA SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI
Toplu iş sözleşmesine göre memurlara yılın ilk altı ayında yüzde 8 zam yapıldı. Memurlar ve emekliler bu artışı aşan bir enflasyon farkına hak kazanırlar. Yılın son altı ayında, memurlar %6 maaş zammı ve bir enflasyon farkı alacak. %6'lık sözleşme zammına ek olarak, yetkililer %11,77'lik bir enflasyon açığı alacak. Bu, memur ve emeklilerin yüzde 17,77 oranında ek ödeneğe hak kazandığı anlamına geliyor.
SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlara altı ayda bir enflasyon oranı üzerinden zam yapılıyor. Altı aylık enflasyon oranı %19,77 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu nedenle yüzde 19,77 maaş zammı alacak.
Devlet memurları ve emekliler için kesin artış oranı, sosyal yardım oranları eklendikten sonra belirlenir.
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