Memurlara bu yıl zam yağacak! En düşük emekli maaşı o miktar oluyor: İşe yeni giren bile alacak!

MEMURA YAĞMUR MİSALİ ZAM! TEMMUZ ZAMMI MERAKLA BEKLENİYOR

Temmuz ayında hem emekliye hem de memura maaş zamları resmen yağacak. Ülkenin büyük bir kısmı Temmuz ayında yapılması palanla maaş zamlarını bekliyor. Yılın ikinci döneminde maaşlara kallavi zam yapılacak. Çalışmalar sürüyor. İşte detaylar….





Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak ara zam sonrası maaşlarda ciddi bir artış bekleniyor. Memurun, emeklinin ve asgari ücretlinin merakla beklediği maaş zamları için resmen tüm ülkede nefesler tutuldu.

Seçim sürecinde Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük memur maaşının 22.000 TL olması ile ilgili açıklamasının ardından bir çok kişi asgari ücret ve emekli maaşlarında yapılması planlanan maaş zamlarını bekliyor.





Konu ile ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu dikkat çekici bir açıklamada bulundu. İşte detaylar…

DÖRT GÖZLE BEKLENİYOR

Temmuz ayında memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Bir çok kişi bu soruların netlik kazanmasını bekliyor. Tüm bu soruların netlik kazanması ise Asgari ücret komisyonunun toplantısından bir rakamın telaffuz edilesi gerekiyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yeni meclisin ilk icraatlarından birinin maaş zamları olduğunu belirtti.Temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının hesaplanması ile masaya getirilen rakamların enflasyona vatandaşları ezdirmeyeceği konuda.