Memurların yüzünü güldüren yeni maaşlar! Öğretmen, doktor, polis, hemşire, düz memur... Oran belli oldu

Milyonlarca kişinin merakla beklediği zam açıklaması için geri sayım başladı. Memur maaşlarıyla ilgili olarak Meclis'e sunulacak olan teklif, birçok konuyu netleştirecek. Hazırlıklar tamamlandı ve iktidara yakın isimlerden birçok açıklama yapıldı.



Memur ve emekli zammı, refah payı düzenlemesi, enflasyon artış tahmini ve bazı meslek dallarına kademeli artış konuları, Meclis'e sunularak resmiyet kazanacak. Bu açıklamalarla birlikte memur ve emeklilerin zam beklentileri karşılanmış olacak.

5 TEMMUZ'DA TBMM'YE SUNULACAK





İktidara yakın gazeteci Abdülkadir Selvi, konuyla ilgili olarak detaylı açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın kapsamlı bir sunum yaptığını belirten Selvi, aşağıdaki ifadelere yer verdi:

En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselecek. Bu doğrultuda öğretmen, doktor, hemşire, polis, mühendis gibi meslek gruplarına kademeli olarak artış yapılacak.

Kademeli artışlar uygulanacak. Yüzdelik artışlara ek olarak sabit bir zam da yapılacak. Örneğin, yüzde 25 artı 7 bin, yüzde 25 artı 8 bin gibi artışlar gerçekleştirilecek.

Memur ve emeklilerin maaş zammı için yarın açıklanacak olan enflasyon oranı bekleniyor. 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18 olması öngörülüyor. Bu şekilde enflasyon artışına ek olarak refah payı artışı da yapılacak.

Bugün 5 Temmuz Çarşamba günü TBMM'ye sunulacak olan teklifle birlikte memur ve emekli maaşlarında önemli bir düzenleme gerçekleşecek. Ayrıca asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zamla birlikte memur ve emekliler arasında da zam beklentisi oluşmuş durumda. Zam konusuyla ilgili net bilgilerin Meclis tarafından açıklanması bekleniyor.