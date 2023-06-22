Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı: Beklentiler Karşılandı Mı?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Faiz Kararı Açıklandı

Bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Karar ne yönde oldu ve piyasalara yansımaları neler olacak?

Beklentiler Karşılandı Mı?

Merkez Bankası, politika faizini %19 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Bu karar, piyasaların genel beklentisi doğrultusunda gerçekleşti.

Piyasalara Yansımaları Ne Olacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı, özellikle döviz kurları ve enflasyon üzerinde etkili olacak. Ayrıca, kararın ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde de etkileri olabilir.