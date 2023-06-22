Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı: Beklentiler Karşılandı Mı?
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplandı ve faiz kararı açıklandı. Karar ne yönde oldu, beklentileri karşıladı mı bu karar, piyasalara yansımaları ne olacak? Anadolu Ajansı Ekonomi Editörü Serhat Akkan anlattı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Faiz Kararı Açıklandı
Bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Karar ne yönde oldu ve piyasalara yansımaları neler olacak?
Beklentiler Karşılandı Mı?
Merkez Bankası, politika faizini %19 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Bu karar, piyasaların genel beklentisi doğrultusunda gerçekleşti.
Piyasalara Yansımaları Ne Olacak?
Merkez Bankası'nın faiz kararı, özellikle döviz kurları ve enflasyon üzerinde etkili olacak. Ayrıca, kararın ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde de etkileri olabilir.
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