Merkez Bankası, 'sadeleşme' politikasında ilk adımı attı!

Merkez Bankası (TCMB), "sadeleştirme politikası"nın ilk adımı olarak güvenlik faktörünü yüzde 10 oranından yüzde 5'e indirme kararı aldığını açıkladı. Menkul Kıymetler Kuruluş Tebliği'nde değişiklik yapan TCMB, söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasını sağladı.

Tebliğ kapsamında özkaynak yaratma oranı %57'nin altında olan, yani alt hesaplanan gerçek ve tüzel kişi oranına sahip bankalar 7 puan, özkaynak yaratma oranı %70 ve üzerinde olan bankalar ise 2 puan düşürüldü. Tebliğ'e eklenen "Bankaların Döviz Kurlarına Göre Menkul Kıymet Oluşturulmasına İlişkin Geçici Uygulamalar" kapsamında aşağıdaki ifadeye yer verildi:

“Mevduat/katılma döviz hesabının Türk Lirası mevduat/katılma hesabına çevrilme oranına göre, mevduatın ve mevduatın hangi muhasebe standartlarına ve kayıt sırasına göre Merkez Bankası tarafından belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacağı ve Katılımcı bankalar takip edilecek olup, 29 Eylül 2023 de dahil edilmek üzere hesaplama tarihine kadar geçerli olup, imkanın başlamasını takip eden 6. ay son Cuma gününün bir önceki gününde sona erer. Bu madde hükümleri döviz mevduatı/katılım tutarları Merkez Bankasınca belirlenen tutarın altında olan bankalar için uygulanmaz.





'KADEMELİ OLARAK DEVAM EDECEK'

TCMB internet sitesinde yer alan açıklamada, "Para Politikası Kurulu tarafından 22 Haziran 2023 tarihli kararı, mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçevenin adım adım bir yaklaşımla, aşama bazlı etki analizi ile sadeleştirileceğini açıkça ortaya koymuştur." bilgilendirmesi paylaşılmıştır.

Bu kapsamda, ilk adım olan menkul kıymetler matrahı uygulaması, piyasa mekanizmasının işleyişini artırmak ve makro-finansal istikrarı artırmak amacıyla basitleştirilmiş ve sadeleştirme sürecinin kademeli olarak devam ettiği ise Resmi Gazete'de yer alan açıklamada belirtilmiştir. Sadelleşme sürecinin Para Politikası Kurulu tarafından yayınlanan esaslara göre kademeli olarak devam edeceği ayrıca ifade edilmiştir.