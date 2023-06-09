Merkez Bankası'nda yeni dönem Hafize Gaye Erkan ile başladı!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkan ı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan Hafize Gaye Erkan'a görevi devretti. Erkan, resmi olarak aldığı görevine başlarken ilk açıklamasını "Cumhurbaşkanımıza teşekkürler" şeklinde yaptı.

ABD'de kariyeri yıllardır gündemde olan Hafize Gaye Erkan, T.C. Merkez Bankası'nın yeni dönem başkanlık koltuğuna atandı. Erkan, göreve geldiğinde gözler merkez bankasının özellikle faiz oranlarında nasıl bir politika izleyeceği üzerine çevrilirken bugün görevinin Şahap Kavcıoğlu'ndan devralan Erkan, ilk mesajını kamuoyuna yayımladı.





MERKEZ BANKASI'NDA DEVİR TESLİM TÖRENİ!

Resmi Gazete'nin bugünü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şahap Kavcıoğlu'nun yerine TCMB başkanlığına ABD'de uzun yıllar iktisat alanında çalışan Hafize Gaye Erkan'ın ataması gerçekleştirildi. Erkan, TCMB binası içinde düzenlenen devir teslim töreniyle Şahap Kavcıoğlu'nun yerine başkan oldu. Erkan ve Kavcıoğlu, törende karşılıklı çiçek alışverişinde bulundu.

YENİ BAŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA: CUMHURBAŞKANI "ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLER"

Şahap Kavcıoğlu'na Merkez Bankası'nda 2 yılda verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Hafize Gaye Erkan, “Ekibinizle birlikte zorlu bir süreci birlikte tamamladınız. İyi iş için teşekkürler. Desteklerinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına her zaman için minnetle hatırlayacağımızı bilmenizi isterim. Bu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanımıza da şahsımız, ülkemiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Minnettar ve onurluyum” dedi.

KAVCIOĞLU: DAHA BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

Erkan'a yeni görevinde başarılar dileyen Kavcıoğlu, “Türkiye ve TCMB için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başarılar dilerim. İnşallah millet olarak daha nice başarılara imza atacağız. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.