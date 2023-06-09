  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Merkez Bankası'nda yeni dönem Hafize Gaye Erkan ile başladı!

Merkez Bankası'nda yeni dönem Hafize Gaye Erkan ile başladı!

Yayınlanma:
Merkez Bankası'nda yeni dönem Hafize Gaye Erkan ile başladı!
Seçimden sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir kabine değişikliğine gitti ve Mehmet Şimşek Maliye ve Maliye Bakanı olarak atandı. Bu değişikliğin ardından "Ekonomi politikasında bir değişiklik olacak mı?"sorusu gündem gelirken Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ın atanması gündemdeydi. Bugün resmi gazetede yayınlanan kararla Erkan, resmen göreve atandı. Bugünkü devir teslim töreninde, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan teslim alan Erkan'dan gelen ilk mesaj dikkat çekti

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkan ı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan Hafize Gaye Erkan'a görevi devretti. Erkan, resmi olarak aldığı görevine başlarken ilk açıklamasını "Cumhurbaşkanımıza teşekkürler" şeklinde yaptı.

ABD'de kariyeri yıllardır gündemde olan Hafize Gaye Erkan, T.C. Merkez Bankası'nın yeni dönem başkanlık koltuğuna atandı. Erkan, göreve geldiğinde gözler merkez bankasının özellikle faiz oranlarında nasıl bir politika izleyeceği üzerine çevrilirken bugün görevinin Şahap Kavcıoğlu'ndan devralan Erkan, ilk mesajını kamuoyuna yayımladı.

Hafize Gaye Erkan

MERKEZ BANKASI'NDA DEVİR TESLİM TÖRENİ!

Resmi Gazete'nin bugünü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şahap Kavcıoğlu'nun yerine TCMB başkanlığına ABD'de uzun yıllar iktisat alanında çalışan Hafize Gaye Erkan'ın ataması gerçekleştirildi. Erkan, TCMB binası içinde düzenlenen devir teslim töreniyle Şahap Kavcıoğlu'nun yerine başkan oldu. Erkan ve Kavcıoğlu, törende karşılıklı çiçek alışverişinde bulundu.

YENİ BAŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA: CUMHURBAŞKANI "ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLER"

Şahap Kavcıoğlu'na Merkez Bankası'nda 2 yılda verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Hafize Gaye Erkan, “Ekibinizle birlikte zorlu bir süreci birlikte tamamladınız. İyi iş için teşekkürler. Desteklerinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına her zaman için minnetle hatırlayacağımızı bilmenizi isterim. Bu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanımıza da şahsımız, ülkemiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Minnettar ve onurluyum” dedi.

KAVCIOĞLU: DAHA BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

Erkan'a yeni görevinde başarılar dileyen Kavcıoğlu, “Türkiye ve TCMB için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başarılar dilerim. İnşallah millet olarak daha nice başarılara imza atacağız. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Asgari ücrete son dakika zammı! Dolar yükseldi, rakam fırladı: İşte yeni rakam
Asgari ücrete son dakika zammı! Dolar yükseldi, rakam fırladı: İşte yeni rakam
Emekli maaşı olanlar dikkat! Tahsis numarasının son hanesine bakın: 2000 TL o tarihlerde ödenecek
Emekli maaşı olanlar dikkat! Tahsis numarasının son hanesine bakın: 2000 TL o tarihlerde ödenecek
Çay içmek lüks oluyor! Fiyatı 141 TL'ye çıktı: Büyük zam çileden çıkaracak
Çay içmek lüks oluyor! Fiyatı 141 TL'ye çıktı: Büyük zam çileden çıkaracak
Emekli promosyonlarında cepleri dolduran kampanya! Bu banka tam 10.000+5.000 TL verecek: Son günü kaçıran yandı
Emekli promosyonlarında cepleri dolduran kampanya! Bu banka tam 10.000+5.000 TL verecek: Son günü kaçıran yandı
Ekonomist Selçuk Geçer'den piyasaları kavuran dolar tahmini! Duyanlar pahalı demeden dolar almaya koştu
Ekonomist Selçuk Geçer'den piyasaları kavuran dolar tahmini! Duyanlar pahalı demeden dolar almaya koştu
Bankalardan peş peşe flaş karar! Az önce açıklandı: Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi...
Bankalardan peş peşe flaş karar! Az önce açıklandı: Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi...
Altın fiyatlarında 15 ay sonra ilk kez oldu! Herkes şaşkına döndü: Bu kadarı tahmin edilemiyordu
Altın fiyatlarında 15 ay sonra ilk kez oldu! Herkes şaşkına döndü: Bu kadarı tahmin edilemiyordu
Gram altın 1500 TL'ye çıktı! Uzmanlar uyardı: Düğün yapacaklar bu seviyeye dikkat
Gram altın 1500 TL'ye çıktı! Uzmanlar uyardı: Düğün yapacaklar bu seviyeye dikkat