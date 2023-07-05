Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi! Artık bu yapılamayacak: TCMB Başkanı duyurdu

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz artışı kararının ardından bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda, para politikasında radikal değişikliklere gidileceğini açıkladı. Erkan, enflasyonla mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirterek güçlü Türk Lirası politikasına vurgu yaptı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yeni dönemin para politikasında enflasyonla mücadeleye öncelik verileceğini ve kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını açıkladı. Bu kararın ekonomi üzerinde bazı sonuçlar doğurması beklenmektedir.



Erkan'ın, güçlü bir Türk Lirası politikası benimsemesi ve enflasyonla mücadeleye odaklanması, para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine dair net mesajlar vermesi dikkat çekicidir. Ancak döviz satışının durdurulmasıyla ilgili bu kararın etkileri tartışmalı olabilir.

İlk olarak, döviz satışının durdurulması, Türk Lirası'nın değer kazanmasına yol açabilir. Döviz arzının azalması ve döviz talebindeki artış, yerli para biriminin güçlenmesine neden olabilir. Güçlü bir Türk Lirası, ithal malların daha ucuz hale gelmesini sağlayabilir ve enflasyonu düşürebilir. Ancak aynı zamanda ihracatçılar için olumsuz bir etki yaratabilir, çünkü dış pazarda rekabet güçlerini azaltabilir ve ihracatlarını olumsuz yönde etkileyebilir.





İkincisi, döviz satışının durdurulması, merkez bankasının döviz rezervlerinde birikmeye neden olabilir. Döviz satışı yapmamak, merkez bankasının döviz rezervlerini artırabilir ve ülkenin dış ödemeler dengesini güçlendirebilir. Bununla birlikte, döviz rezervlerinin artması, spekülatif ataklara karşı koruma sağlamak için önemli bir araçtır. Döviz satışının durdurulmasıyla birlikte bu koruma mekanizması zayıflayabilir ve finansal istikrarı etkileyebilir.

Üçüncü olarak, döviz satışının durdurulması, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini etkileyebilir. Döviz satışı, yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na olan güvenini artırabilir ve sermaye girişini teşvik edebilir. Ancak döviz satışının durdurulması, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini azaltabilir ve sermaye çıkışına neden olabilir. Bu da ekonomik istikrar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Son olarak, döviz satışının durdurulması, döviz kuru dalgalanmalarının etkilerini azaltabilir. Döviz satışı yapılmaması, döviz kuru üzerindeki baskıyı azaltabilir ve dalgalanmaların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, döviz kurunun serbest piyasa mekanizmasıyla belirlenmesi önemli bir unsurdur ve piyasalardaki doğal arz ve talep dengesine müdahale edilmesi bazı riskleri beraberinde getirebilir.





TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın döviz satışının durdurulmasına ilişkin bu kararı, enflasyonla mücadeleye odaklanmayı ve Türk Lirası'nın güçlenmesini hedeflemektedir. Ancak bu kararın ekonomi üzerindeki etkileri karmaşık olabilir ve dikkatle izlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, geçtiğimiz hafta Bakan Şimşek'in açıklamalarında da belirtildiği üzere, TCMB'nin rezervlerindeki güçlü artışın döviz satışının sonlandırılmasını doğruladığı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, faiz artışı kararının hemen ardından bazı özel bankaların döviz alımına yönelmelerine de tepki gösteren Erkan, bankacıların bu davranışına yönelik eleştirilerde bulundu. Erkan, bankacılara, "Test yapmak istiyorsanız, bunu Türk Lirası üzerinden yapmalıydınız. Döviz alım taleplerini faiz kararından hemen sonra değil, zaman dilimine yayarak karşılamalıydınız." şeklinde yanıt verdi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bu toplantıda verdiği mesajlar, para politikasında enflasyonla mücadeleye odaklanılacağı ve döviz kurunu baskılamak için makro ihtiyati önlemlerin kademeli olarak kaldırılacağı yönünde oldu.