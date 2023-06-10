  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Milli Emlak kelepir arsa satışını başlattı! Bu illerde bedavadan biraz pahalıya yatırım fırsatı

Milli Emlak kelepir arsa satışını başlattı! Bu illerde bedavadan biraz pahalıya yatırım fırsatı

Yayınlanma:
Milli Emlak kelepir arsa satışını başlattı! Bu illerde bedavadan biraz pahalıya yatırım fırsatı
Elinde nakit parası olan ve yatırım yapmak isteyen insanlar ucuz arsa satışlarını araştırıyor. Peki Milli Emlak ucuz arsa satış şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden sık sık ucuz arsa satışlarını paylaşıyor. Peki yeni ucuz arsa satışları ne zaman başlayacak? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ EMLAK UCUZ ARSA SATIŞLARI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan haberlere göre ucuz arsa satışları başlıyor. Vatandaş elinde olan nakit parasıyla yatırım yapmak istediği zaman ucuz arsa satışlarını tercih ediyor. Arsalar ihale usulüyle satılıyor. Arsa ihalelerine katılmak için kişinin gerekli şartları erine getirmesi gerekiyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haberlere göre dört farklı arsa satışı yapılacak. 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Ucuz Arsa Satışı

İhale kapalı teklif olarak yapılacak. Satılacak olan dört arsa için tarih ve saat ilerleyen günlerde belirlenecek. İhale tarih ve saatleri Mardin Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yatırımcılarla paylaşılacak. İhale tarihi gelmeden önce vatandaşların gerekli olan belgeleri komisyona teslim etmesi gerekiyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan ucuz arsa yatırımları vatandaşa epey avantaj sağlamış oluyor. Milli Emlak resmi internet sitesini sık sık takip etmek önem taşıyor çünkü bu tarz ucuz arsa satışları her zaman resmi internet sitesi üzerinden bildiriliyor. Aynı zamanda site üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak olan satışlarla ilgili de bilgiler paylaşılıyor. 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Nakit paraya sıkışan emekliler hemen başvursun! O banka anında 10.000 TL kredi sağlıyor
Nakit paraya sıkışan emekliler hemen başvursun! O banka anında 10.000 TL kredi sağlıyor
Asgari ücret zammında kafalar karıştı! 2 bin TL'lik fark gündem oldu: Gözler o tarihte
Asgari ücret zammında kafalar karıştı! 2 bin TL'lik fark gündem oldu: Gözler o tarihte
Kripto para borsasına girenler dikkat! İşlemler askıya alındı: Para çekme işlemi durduruluyor!
Kripto para borsasına girenler dikkat! İşlemler askıya alındı: Para çekme işlemi durduruluyor!
Devlet faizsiz kredi dağıtacak! O şarta dikkat: 1 yıl ödemesiz veriliyor
Devlet faizsiz kredi dağıtacak! O şarta dikkat: 1 yıl ödemesiz veriliyor
Arsa yatırımı yapmak isteyenlere müjde! Milli Emlak ucuz arsa satışını başlattı: O illere talih kuşu kondu
Arsa yatırımı yapmak isteyenlere müjde! Milli Emlak ucuz arsa satışını başlattı: O illere talih kuşu kondu
Kimlik numaranızın son hanesine bakın! Eğer bunlardan biriyse hesabınıza 20.000 TL yatırılacak
Kimlik numaranızın son hanesine bakın! Eğer bunlardan biriyse hesabınıza 20.000 TL yatırılacak
Devlet destek musluklarını fulledi! Bu şartla 200 bin TL geri ödemesiz konut desteği verecek!
Devlet destek musluklarını fulledi! Bu şartla 200 bin TL geri ödemesiz konut desteği verecek!