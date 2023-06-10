Milli Emlak kelepir arsa satışını başlattı! Bu illerde bedavadan biraz pahalıya yatırım fırsatı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden sık sık ucuz arsa satışlarını paylaşıyor. Peki yeni ucuz arsa satışları ne zaman başlayacak? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ EMLAK UCUZ ARSA SATIŞLARI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan haberlere göre ucuz arsa satışları başlıyor. Vatandaş elinde olan nakit parasıyla yatırım yapmak istediği zaman ucuz arsa satışlarını tercih ediyor. Arsalar ihale usulüyle satılıyor. Arsa ihalelerine katılmak için kişinin gerekli şartları erine getirmesi gerekiyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haberlere göre dört farklı arsa satışı yapılacak.





İhale kapalı teklif olarak yapılacak. Satılacak olan dört arsa için tarih ve saat ilerleyen günlerde belirlenecek. İhale tarih ve saatleri Mardin Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yatırımcılarla paylaşılacak. İhale tarihi gelmeden önce vatandaşların gerekli olan belgeleri komisyona teslim etmesi gerekiyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan ucuz arsa yatırımları vatandaşa epey avantaj sağlamış oluyor. Milli Emlak resmi internet sitesini sık sık takip etmek önem taşıyor çünkü bu tarz ucuz arsa satışları her zaman resmi internet sitesi üzerinden bildiriliyor. Aynı zamanda site üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak olan satışlarla ilgili de bilgiler paylaşılıyor.