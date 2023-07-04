Milli Emlak neredeyse bedavaya arsa satıyor! Ankara'da metrekaresi 340 TL'ye arsalar satışta!

Gayrimenkul fiyatları son birkaç yıldır çeşitli faktörlerin etkisiyle sürekli olarak artış göstererek rekor seviyelere ulaştı. Özellikle büyükşehirlerde bu artış daha da belirgin hale geldi. Hem piyasalardaki olumsuz gelişmelerin etkisi hem de fırsatçıların spekülasyonları nedeniyle gayrimenkul fiyatları uçuk seviyelere çıktı ve tüketicilerin ev sahibi olma hayallerini hayal kırıklığıyla sonuçlandırdı.

İNTERNET ADRESİNDEN DUYURULDU





Emlak sektöründe yaşanan fiyat artışları ülkenin gündeminden düşmezken, vatandaşlar daha uygun fiyatlı taşınmazlar arayışına girdi. Bu bağlamda, Milli Emlak'tan sevindirici bir haber geldi. Hazine'ye ait taşınmazların yönetiminden sorumlu olan Milli Emlak, resmi internet sitesi aracılığıyla yeni satılık konut ilanları yayınladığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Milli Emlak, uygun fiyatlı taşınmazlar arayan tüketiciler için yeni bir duyuru yaptı. Resmi web sitesinde yayımlanan açıklamada, yeni ihaleler düzenlendiği ve bu ihalelere konu olan taşınmazlarla ilgili ayrıntıların paylaşıldığı belirtildi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan son açıklamaya göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Kırıklı Mahallesi'nde yer alan iki arsanın ihale usulüyle satışa sunulduğu belirtildi.

Milli Emlak'ın yeni satılık taşınmaz ilanları, tüketicilerin daha uygun fiyatlarla gayrimenkul sahibi olma fırsatını sunmaktadır. İlgilenen kişiler, Milli Emlak'ın resmi internet sitesinden daha fazla bilgi edinebilir ve ihalelere katılım süreciyle ilgili detayları öğrenebilirler.