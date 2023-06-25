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  4. Milli Emlak ucuz arsa satışını başlattı! Telefon fiyatına arsa sahibi olun: Sadece 7 bin TL

Milli Emlak ucuz arsa satışını başlattı! Telefon fiyatına arsa sahibi olun: Sadece 7 bin TL

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Milli Emlak ucuz arsa satışını başlattı! Telefon fiyatına arsa sahibi olun: Sadece 7 bin TL
Milli Emlak tarafından gerçekleştirilen 7 Bin TL'lik arsa satışı sonrasında büyük bir dikkat çekici durum oluştu. Bu fiyat, şu anda piyasada 1 Cumhuriyet altınından bile daha düşük bir değere sahip olmasıyla adeta bomba gibi düşündü. Satışın detayları da gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, merakla beklenen arsa ve arazi ihalelerini duyurmaya devam ediyor. Temmuz ayı ihaleleri arasında dikkat çeken bir fırsat da 7 bin TL'ye satışa sunulan arazi oldu. Bu arazi, KDV muafiyetiyle birlikte daha da dikkat çekici hale geliyor.

SATIŞ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

arsa

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün satışa çıkardığı arazi, Bayburt Merkez Kırkpınar Köyü'nde bulunuyor. Arazinin yüz ölçümü 172,37 metrekare olarak belirtiliyor. İhale tarihi ise merakla beklenen 11 Temmuz 2023 olarak açıklandı.

Arazi için verilen taşınmaz numarası 69010111290 olarak kaydedilmiş. Muhammen bedeli 7 bin TL olarak belirlenen arazi için geçici teminat bedeli ise 2 bin 100 TL olarak belirlendi.

Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, ihale tarihini dikkate almalı ve ilgili iletişim bilgileri üzerinden daha fazla bilgi alabilirler. 

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