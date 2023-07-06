Milyonlarca memur ve emekliye duyuruldu! Zam oranı resmen açıklandı

Meclis'te yapılacak düzenlemeyle birlikte memur ve emekli zammı konusunda beklentiler artmış durumda. Emekli maaşı artışlarının ek zamlı olarak yüzde 30 ile yüzde 45 arasında olması beklenirken, memur zammının ise yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşebileceği öngörülüyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili sürecin başladığını ve enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte memur ve emeklilere verilen sözlerin yerine getirileceğini belirtti. Meclis'e sunulacak olan torba yasa teklifi ile emekli zammı ve memur maaş artışları düzenlenecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK





Yapılacak düzenlemeyle birlikte, evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşının 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselmesi öngörülüyor. Zam oranının kesinleşmesinin ardından tüm memurların maaşlarına göreve, unvana ve mesleki dereceye göre ince ayar yapılacak.

Ekonomistlerin Haziran ayı için yüzde 2.81 enflasyon tahmininde bulunduğu belirtiliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 18.50 civarında olması bekleniyor. Emekli maaşlarında ise yüzde 30 ile yüzde 45 arasında artışlar gerçekleşmesi bekleniyor.

Kamu işçisi zammının referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Bu durumda ek zam miktarı yüzde 23.69 ile yüzde 28.69 arasında olabilir. Ayrıca, kıdem tazminatı tavanının da değişmesi bekleniyor. Memur zammının yüzde 30 olması halinde kıdem tazminatı tavanının 25.977.68 TL'ye yükseleceği belirtiliyor.

Tüm bu düzenlemelerin Meclis'ten geçmesiyle birlikte emekliler ve memurlar arasında büyük bir merak ve beklenti söz konusu. İlgili tarafların zam oranlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekiyor.