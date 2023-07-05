Milyonlarca memur ve emekliye kallavi zam geliyor! Zam oranı resmen belli oldu: İşte yepyeni zamlı maaşlar

Seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zamanı gündeme aldığı birçok konu TBMM’nin gündeminde gelmeye başladı. Detaylar haberimizde…







MEMUR VE EMEKLİYE BÜYÜK ZAM GELİYOR! HESABA YATACAK, ORAN BELLİ OLDU, İŞTE YENİ MAAŞLAR...

Memurlar ve emekliler için büyük maaş artışları için müjde kapıda. Emekli maaşı ve memur maaşlarına son anda zam yapıldı. Emekliler ve memurlar için olası zam oranı ve önemli tarih açıklandı. Memurlar için asgari maaşın 22.000 TL'ye yükseltilmesi önerisi sona erdi. Ancak dikkatler 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrilecek. Peki memur ve emeklilerin zam oranı nedir? Detaylar burada...

Asgari ücret zammı sonrası memurlar ve emekliler de daha yüksek maaş bekliyor. Memurlar için asgari maaşın 22.000 TL'ye yükseltilmesi önerisi sona erdi. Ancak dikkatler 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrilecek. Peki memur ve emeklilerin zam oranı nedir? Detaylar burada...

Hem memurların hem de emeklilerin gözü kulağı 5 Temmuz enflasyon açıklamasında olacak. Kilit veriler açıklandıkça, memurlar ve emekliler arasındaki enflasyon farkı daha da netleşiyor. Enflasyonun yanı sıra refah payı oranının artırılması da gündemde.

5 AYLIK ZAM FARKI BELLİ OLDU

Yetkililer yılın ilk altı ayında yüzde 8'lik sözleşme zammı aldı. Bu oranın üzerindeki fark için memurlara enflasyon farkı ödenmektedir. Beş aylık rakamlara bakıldığında memur enflasyonu ile memur enflasyonu arasında en az %7,13'lük bir fark olabilir.

Beş aylık veriler, SSK ve BAĞ-KUR’daki emekli artışının şimdiden yüzde 15,26 olduğunu gösteriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ‘SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ’ MESAJI

Öte yandan, memur maaşlarına zam yapılmasını içeren yasa ve yönetmeliklerin de bayramdan sonra mecliste görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili “Seçim döneminde açıkladığımız memur maaşları ile ilgili verdiğimi sözleri inşallah yerine getireceğiz” demişti.

GÖZLER BAYRAM SONRASINDA

TRT haberde yayınlanan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında teklife bayramın ardından son şeklini verecek olması bekleniyor.

KADEMELİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Memurlar için asgari maaş 22.000 TL'ye yükseltilecek. Kalan memurların pozisyon, unvan, kariyer kriterleri ve derecelerine göre artması bekleniyor. Menfaat kısmındaki artış, artış oranını da belirlemektedir.

BAKAN IŞIKHAN: KISA SÜREDE MECLİS’E GETİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, “Torba yasada inşallah sunacağız. Meclis’e kısa sürede getirilmesini sağlayacağız. Süreye bağlı kalmamız lazım. Tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz” dedi.

Memur sayısının artırılmasına yönelik planlar, emekli memurları doğrudan etkilemektedir. Teklif, asgari emekli maaşını 7500 TL'ye yükselttikten sonra yüksek prim ödeyen emeklilerin şikayetlerini önleyecek bir dizi düzenleme içeriyor. Yönetmeliğin Temmuz ayının ilk haftasında Kongre'ye sunulması planlanıyor.

Teklif komisyonda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınacak.

ZAM BEKLENTİSİ NE?

CNN Türkiye'nin canlı yayınında Galatasaray Üniversitesi'nden öğretim üyesi Dr. Ata Özkaya konuyla ilgili beklentilerini açıkladı:

"Kamu değerleme oranı bize biraz ışık tutabilir. O zamana kadar artışın olacağını düşünmüyorum."

Bu tarihsel enflasyona dayandığından, %17-30'luk bir seviyenin tahmin edilmesini bekliyoruz. Ancak şu anda %40'a kadar çıkacağını düşünmüyorum. Başkanım bazen devreye girip biraz daha zam yaptığını biliyorum ama esas zamdan yüzde 17-30 zam olduğunu tahmin edebiliyoruz.

Asgari memur maaşına 22.000 TL gibi büyük bir artışın diğer kademelerde uygulanacağını düşünmüyorum. Bunun nedeni büyük bütçe açığıdır. ”

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM OLACAK?

Bu konuda Doç. Dr. Filiz Eryılmaz CNN Türkiye canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret bir ön denemeydi. Asgari ücretin beklenenden yüksek olması için bir denge durumu var. Memur ve emekli maaşlarının beklentilerin altında kalması söz konusu değil.

Memurlar toplam enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesinde %6 zam alıyor. Mevcut hasar oranı yüzde 13,1.

3 Temmuz'da açılacak olan Haziran'da enflasyonun %15 olması bekleniyor. Ayrıca sosyal yardım oranı yüzde 15 olarak eklenecek.

İŞTE KONUŞULAN ZAM ORANI

Bu yöndeki beklentim %25-30. Benim kendi tahminim, memur maaşlarına yüzde 25 civarında zam gelecek.

Emekliler sadece enflasyona eşit zam alıyor. Şu anki hakları yüzde 15 ama yüzde 2-2,5 gibi bir boşluğa geldiklerinde hakları yüzde 17 olacak. Bunun için bir sosyal yardım payı. %25-30 civarında olacağını düşünüyorum.

Görüyorsunuz asgari memur maaşı 22.000 TL. Yüzde 85 artış bekleniyor. En düşük memurun maaşına yüzde 85, diğer memurların maaşına yüzde 25-30 zam yaparsanız sorun çıkar. Orada ek bir gösterge yöntemi iyileştirmesi ekleyerek, fark ortadan kalkacaktır. Memurlar için %25-30 diyebilirim. "