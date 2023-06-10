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Milyonlarca öğrenciye müjde verildi! 1000 TL hesaplarına yatırılacak: Tarih açıklandı

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Milyonlarca öğrenciye müjde verildi! 1000 TL hesaplarına yatırılacak: Tarih açıklandı
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yüzlerce öğrenciye bayram harçlığı verileceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerine 1000 TL nakit destek verileceğini belirtti. İşte öğrencilere verilecek bayram harçlığı için gerekli şartlar ve tüm detaylar...

Seçim vaatleri arasında yer alan öğrencilere bayram harçlığı için araştırmalar hız kazanırken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencilerine verileceği duyuruldu. 1000 TL olan bayram harçlığı için yılda iki kez hesaplarda yer alacaktır. İşte, bayram ikramiyesi için gerekli bilgiler haberimizde.

öğrencilere bayram ikramiyesi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BAYRAM İKRAMİYESİ

Milyonlarca üniversite öğrencilerine verilecek olan bayram harçlığı 1000 TL olarak belirlenirken ödenecek tutarlar ise Ramazan ve Kurban Bayramlarında hesaplarda yer alacağı tahminler arasında. Ödeme planı için henüz net bir takvim belli olmasa da çalışmaların devam ettiği duyuruldu. 

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Ekonomi
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