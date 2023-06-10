Milyonlarca öğrenciye müjde verildi! 1000 TL hesaplarına yatırılacak: Tarih açıklandı

Seçim vaatleri arasında yer alan öğrencilere bayram harçlığı için araştırmalar hız kazanırken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencilerine verileceği duyuruldu. 1000 TL olan bayram harçlığı için yılda iki kez hesaplarda yer alacaktır. İşte, bayram ikramiyesi için gerekli bilgiler haberimizde.





ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BAYRAM İKRAMİYESİ

Milyonlarca üniversite öğrencilerine verilecek olan bayram harçlığı 1000 TL olarak belirlenirken ödenecek tutarlar ise Ramazan ve Kurban Bayramlarında hesaplarda yer alacağı tahminler arasında. Ödeme planı için henüz net bir takvim belli olmasa da çalışmaların devam ettiği duyuruldu.