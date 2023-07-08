Milyonları etkileyen 9 maddelik 'torba yasa' çözüme kavuşuyor! Erken emeklilik seçenekleri ve 3600 ek gösterge için düğmeye basıldı..

Hükümet yeni düzenleme için düğmeye basıyor. Memur maaş ve aylıklarının artırılmasını öngören birinci yasa paketinin geçmesinin ardından ikinci kapsamlı yasa paketi için çalışmalara başlanacak. Her düzeyde insanı etkileyecek bir reform olarak görülen bu düzenlemeye karşı hükümet harekete geçti. Bu kapsamda güvenlik alanında çözülmesi gereken sorunlar nihayet netlik kazanmıştır. Bu bağlamda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın masasında daha birçok dosya var. Bu ikinci yasama paketi, memurlara 3600 endeks ilavesinden SGK ve Bağ-Kur prim tazminatından kadınların erken emekliliğine, taşeronluk konularına kadar birçok konuyu içerecek.

3600 EK GÖSTERGE

Yüzde 17,55 olan cari enflasyon farkına ek olarak, yetkililerin hesaplarında 8077 TL'lik artış görmeleri için bir düzenlemenin daha yapılacağı bildirildi. 3.600 ek göstergenin kapsamı dört meslek grubuna genişletilerek 3.600 ek göstergeye birinci sınıf memurların tamamı dahil edilmiştir. 470 binden fazla memur bu düzenlemeden yararlanacak.

TAŞERONA KADRO

Bakan Vedat Işıkhan, taşeron çalışanların kadroya alımı konusunda da çalışmalarını sürdürecek. Yine aynı araştırmaya göre personel kanunundan yararlanmayan taşeron işçilere seçim öncesinden başlayarak yeni bir hak verilecek.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Yaklaşık 3,5 milyon memurun ve 2,5 milyon emekli memur için ücret artış oranının belirlenmesinin beklendiği 2024-2025 yılları arasını kapsayan 7'nci Geçici Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin sonucu merakla bekleniyor. İki yılda bir yapılan toplu pazarlık bu yıl 1 Ağustos'tan itibaren yapılacak. Bakan Işıkhan, söz konusu toplantıya başkanlık edecek ve 2024 ve 2025 yıllarına ait toplu sözleşmede zam oranı ile mali ve sosyal hakların belirlenmesini değerlendirecek.

BAĞKUR PRİM DÜZENLEMESİ

Bakan Işıkhan'ın karşı karşıya olduğu en önemli konulardan biri ikramiye dengesidir. Bağ-Kur ve SSK ikramiyeleri 7200 gün sonra dengelenir. Böylece 1 milyon Bağ-Kur'lu 5 yıl önceki 9 bin gün yerine 7 bin 200 gün emekli olabilecek. Kapsam belirlenirken tacirin yanında çalışan işçi sayısı, basitleştirilmiş vergiler, muaf tacir olma gibi özellikler dikkate alınır. Ancak kapsamı geniş tutarak Bağ-Kur'un tüm üyelerini kapsaması da gündemde. 8 Eylül 1999'dan 30 Ocak 2008'e kadar kapsanan Bağ-Kur'lular için yapılacak indirim 25 yıl, yani kadın ve erkekler için 9.000 gün olarak belirlendi, ancak bu yaş gerçekleri kadınlar için 58 yaşında erkekler için de 60 yaş şeklinde belirlendi. Buna göre yeni düzenlemelerle kadın ve erkekler için prim gününün şartı 9 binden 7 bin 200'e düşürülecek.

Ancak prim günü dolmuş olsa bile yaşını beklemek zorunda kalacaktır. 1 Mayıs 2008'den sonra ödemeye başlayanlar için, kadınlar için 58, erkekler için 60'tan başlayarak kademeli olarak 65'e yükselen 9 bin gün ve emeklilik yaşı şartının tamamlanması gerekiyor.

Uygulanacak 1800 gün indirimi ile bu tarihte sigortalı olmaya başlayan Bağ-Kur'lu çalışanlar 7200 gün ile emekli olabilecekler. Elbette kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartının da karşılanması gerekecek. 9 binden az günü olan EYT'lilerden Bağ-Kur'lular ise 7 bin 200 günün tamamının yasa kapsamında olması halinde anında emekli olabilecek.

SON 7 YILA BAKILACAK

Halen farklı kurumlarda çalışmış sigortalılara iki yöntem uygulanmaktadır. 7 yıllık son teminat süresinin 1261 günü, 2008 yılı öncesi sigortalıların emekli olacağı kurumu belirlemektedir. Bu süre zarfında kuruluşa 3,5 yıl ve üzeri çalışmış kişilerden işe alım yapılır. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalılar en çok prim ödeyen kuruluştan çekilebilir. Bu sigortalılar için 3,5 yıl sayılmaz. Ancak Bağkur ve SSK ikramiyelerinin dengelenmesi olursa farklı kurumlarda çalışanlar için bu şekilde bir hesaplama yapılmasına gerek kalmayabilir.

KADINLAR İÇİN YENİ SİSTEM

Ev hanımları ve anneler için bir emeklilik reformu daha geliyor. Aile Kalkanı Paketi'nde ev hanımlarının yıpranma hakkı için benzer bir uygulama ile hem SGK'dan hem de erken emeklilik imkanından yararlanacak. Bu arada SSK ve Bağ-Kur ikramiyelerinin dengelenmesi de erken emeklilik olanağı sunacak. Aile Kalkanı paketi ile tanıtılacak olan sistem 4 ayak üzerinde uygulanacaktır. Başlangıçta, sigortasız ev hanımlarına veya çalışma imkanı olmayanlara sosyal güvenlik ve emeklilik sağlanacak. İkinci aşamada ise çocuk sayısına göre annelere erken emeklilik imkanı uygulanacak. Üçüncü aşamada, çalışan annelere hem yaş koşulları hem de ikramiye desteği ile erken emeklilik olanağı sunan bir yıpratma planı devreye girecek. Son adım, doğum borcunu içerecektir. Sigorta açılmadan doğan çocuklar için doğum borcu tahakkuk ettirilecek ve prim kazanılması için çalışma başlatılacaktır.

PRİMLER DEVLET TARAFINDAN ÖDENECEK

İlk etapta sosyal güvencesi ve primi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi kurulacak. İsteğe bağlı sigorta sistemi ile anneler sosyal güvenceye hak kazanacak. Burada her ay ödenen primlerin üçte birini devlet ödeyecek. Ev hanımları daha az prim ödeyip daha erken emekliliğe hak kazanacaklar. Sadece emeklilikten değil, ücretsiz sağlık hizmetlerinden ve sosyal güvenlikten de yararlanabilecekler. Eşzamanlı olarak sağlanacak Bağ-Kur SSK ikramiye eşitliğine ulaşıldığında 5400 gün olan kısmi kıdem tazminatı 4500 güne kadar geri alınabilir.

ÇOCUĞA GÖRE YAŞ ŞARTI

Ev hanımları için sosyal güvenlik ve emeklilik yardımları anneler için daha avantajlı olacaktır. Küçük çocuğu olan ev hanımları isteğe bağlı sigortaya katıldıklarında kendilerine ödenen destek ücretine ek olarak erken emeklilikten de yararlanabilecekler. Hizmetteki fiili artış olarak tanımlanan yıpranma sistemiyle çocuk sayısına bağlı olarak hem prim katkı payı hem de yaş şartlarında esneklik sağlanmaktadır. Anneler için, her seneye belli prim eklenecektir.