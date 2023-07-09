Mutfak tüpünde patlama yaratan fiyatlar! Büyük zam duyuruldu: Ankara, İstanbul, İzmir güncel tüp fiyatları

Mutfak tüpü fiyatları, enerji kaynaklarının fiyatlarında yaşanan değişikliklerden doğrudan etkilenmektedir. Türkiye'de LPG fiyatlarında gerçekleşen indirim, mutfak tüpü fiyatlarının da düşmesine sebep oldu.

Dün Türkiye'de gerçekleşen otogaz indirimi, mutfak tüpü fiyatlarına da yansıdı. LPG fiyatlarında yaşanan ortalama 60 kuruşluk düşüş, mutfak tüpü fiyatlarında değişikliklere sebep oldu. İşte güncel 12 kg mutfak tüpü fiyatları...



TÜRKİYE'DE SON GÜNCEL TÜP FİYATLARI





Aygaz Tüp Fiyatları:

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 88,50₺

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 377,00₺

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 387,00₺

İpragaz Güncel Tüpgaz Fiyatları:



İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 75,00₺

Bu fiyatlar, 7 Temmuz 2023 tarihi itibariyle güncel olan fiyatlardır. LPG fiyatlarındaki indirim, mutfak tüpü fiyatlarına da yansıyarak vatandaşlara ekonomik bir avantaj sağlamaktadır. Mutfak tüpleri, doğalgaz hizmetinin bulunmadığı bölgelerde evlerde, iş yerlerinde ve çeşitli alanlarda yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak için tercih edilmektedir.



Fiyatlar zamanla değişebilir, bu nedenle en güncel fiyat bilgilerini yerel tüpgaz dağıtım şirketlerinden veya resmi kaynaklardan doğrulamak önemlidir. Vatandaşlar, bu fiyatlar üzerinden mutfak tüpü alımlarını planlayabilir ve bütçelerine uygun tercihler yapabilirler.