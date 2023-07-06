Nakit paraya ihtiyacı olanlar yandı! İhtiyaç kredisi faizleri patladı: Bu sınırlarla veriliyor!

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi yüzde 15 seviyesine yükseltildi. Bu faiz artışıyla birlikte bankacılık sektöründe önemli değişiklikler yaşandı:

Tüketici kredi faiz oranları arttı, ancak TL mevduat faizleri düşüş gösterdi.

Ticari kredilerde Merkez Bankası'nın belirlediği faiz üst sınırı değişmedi, ancak arz hala kısıtlı düzeyde devam ediyor.

Kamu bankaları faiz oranlarını en az 70 baz puan artırdı, özel bankalarda ise artış 50 baz puanı aştı.

İhtiyaç kredisi faiz oranları aylık yüzde 5 seviyesine ulaştı. Kamu bankaları, uzun bir süre boyunca 70 bin liraya kadar olan ihtiyaç kredilerini aylık yüzde 1,94 faiz oranıyla sunuyordu, ancak şimdi bu oran yüzde 2,64'e çıktı. Özel bankalarda ise faiz oranları bankalara göre değişiklik gösteriyor ve yüzde 2,90 ile yüzde 5 arasında değişiyor.





Kredi taksitleri 12 ay ile sınırlandırıldı ve bu da ihtiyaç kredilerinin vade sürelerinin kısaldığı anlamına geliyor. TL mevduat faizlerinde gevşeme yaşandı ve TL mevduat faiz oranları yüzde 40'ın altına düştü, hatta yüksek miktarlı mevduatlarda bile yüzde 35-38 arasında faiz uygulanmaya başlandı.

70 bin lira üzeri ihtiyaç kredilerinin arzı sınırlı olmasına rağmen mevcut kredilerde faiz oranları yüzde 5-6 seviyelerine yükseldi. Konut ve taşıt kredi faiz oranları da artırıldı; kamu bankalarında konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,36 iken yüzde 2,19'a, taşıt kredisi faiz oranı ise yüzde 1,67'den yüzde 2,45'e yükseltildi. Özel bankalarda ise konut kredisi faiz oranları yüzde 2,5 ile yüzde 4,09 arasında, taşıt kredisi faiz oranları ise yüzde 2,59 ile yüzde 4,89 arasında değişiyor. 500 bin liranın üzerindeki konut kredisi arzı hala sınırlı düzeyde bulunuyor.

Bu değişiklikler, bankacılık sektöründe faizlerin ve kredi ürünlerinin yeniden şekillenmesine neden oldu.