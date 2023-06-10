Nakit paraya sıkışan emekliler hemen başvursun! O banka anında 10.000 TL kredi sağlıyor

Bayram öncesinde Denizbank, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında emekli olan tüm emeklilere 10.000 TL'ye kadar nakit ödemeler yapmaya başladı. Bu ödemelerden yararlanmak isteyen tüm emekliler başvuru yapabilir. Ödeme detayları da açıklandı. İşte detaylar...





NAKİT PARAYA SIKIŞAN İÇİN GÜZEL HABER O BANKADAN GELDİ

Temmuz ayı emekli zammının netleşmesine az bir süre kala, emekliler Kurban Bayramı öncesi ikramiye ödemelerini ve diğer ek ödemeleri merak etmeye başladı. Bu yıl emeklilere verilecek 2.000 TL'lik bayram ikramiyesinin yanı sıra, Denizbank aracılığıyla EYT'lilere de 10.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapılması planlanıyor. İşte ayrıntılar...





Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasal düzenlemenin geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmesiyle birlikte, milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazandı. Bu kapsamda, EYT'li olarak ilk defa Denizbank üzerinden maaşını alacak olanlara, maaşlarına ek olarak 10.000 TL nakit ödeme yapılması planlanıyor. Bu ödeme, maaşlarından ayrı olarak karşılıksız bir şekilde verilecek.

Emekliler, hem Kurban Bayramı ikramiyesi hem de EYT'lilere yönelik nakit ödemelerle ilgili detayları öğrenmek ve başvuru sürecini takip etmek için heyecanla bekliyor. Bu ödemeler, emeklilerin maddi açıdan rahatlamasına ve bayram öncesinde ekonomik güçlüklerle uğraşmamalarına yardımcı olacak. Denizbank'ın bu adımı, EYT'lilerin emeklilik haklarını daha iyi değerlendirebilmeleri için önemli bir destek olarak görülüyor.





Denizbank, EYT kapsamında ilk defa emekli maaşını bankadan almayı kabul edenlere 10.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. Bu kampanya, emeklilerin 3 yıl boyunca maaşlarını Denizbank'tan alma taahhüdüyle geçerlidir. Promosyondan faydalanmak isteyen emeklilerin 16 Haziran 2023 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Denizbank'ın emekli maaş promosyonu, emeklilerin maaş tutarına göre değişen oranlarda sağlanmaktadır. Son dönemde bankalar arasında başlayan emekli promosyon yarışında Denizbank, yüksek oranları ve emekliye özel bankacılık hizmetleriyle dikkat çekmektedir.

Emekli maaş baremine göre Denizbank'tan ilk defa emekli maaşını alan EYT'lilere 10.000 TL nakit promosyon verilecektir. Ancak bu promosyon ödeme miktarları, aylık maaş tutarına göre değişiklik göstermektedir.

Promosyon ödemeleri, emekli maaşının bankaya yatmasını takip eden 2 iş günü içinde hesaplara geçirilmektedir. Bayram öncesinde işlem yapan emeklilerin hesaplarına aktarılacak promosyon miktarları ise aşağıdaki şekildedir:

3.499 TL'ye kadar maaş alanlar: 6.000 TL

3.500 TL - 7.499 TL arasında maaş alanlar: 7.000 TL

7.500 TL - 9.999 TL arasında maaş alanlar: 9.000 TL

10.000 TL ve üzerinde maaş alanlar: 10.000 TL

Bu promosyon kampanyası, emeklilere finansal destek sağlamayı ve Denizbank'ın emekli müşterilere özel hizmetlerini vurgulamayı amaçlamaktadır. Emekliler, bu fırsattan yararlanarak maddi açıdan rahatlayabilir ve bankanın sunacağı avantajlardan faydalanabilir.