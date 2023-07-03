Nüfus cüzdanıyla başvuran parayı kapacak! Borcu dağ gibi birikenlere büyük fırsat

Akbank, bayram kredisi kampanyasıyla vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sunarak müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor. Banka, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bayram kredisi kampanyasının detaylarını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, müşterilere 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatı sunulacak.

Müşteriler, Akbank şubelerine başvurarak bu kampanyadan yararlanabilecekler. Başvuru sürecinde sunulması gereken belgeler de açıklanan detaylar arasında yer alıyor. Belgelerin doğru ve eksiksiz olarak sunulması, başvurunun hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, müşterilerin başvuruya gitmeden önce gerekli belgeleri hazırlaması önem taşıyor.

Bayram kredisi kampanyasıyla ilgili detaylar da paylaşıldı. Kampanya kapsamında sunulan ihtiyaç kredileri, 3 ay ertelemeli olarak verilecek. Bu ertelemenin müşterilere mali bir rahatlama sağlayacağı düşünülüyor. Kredi taksitleri, ertelemeli dönem sonrasında başlayacak ve kredi vadesi boyunca düzenli olarak ödenmesi gerekecektir.

Akbank, bayram kredisi kampanyasını duyurduğunu ve vatandaşlara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sunacağını internet sitesi üzerinden açıkladı. Şubeden başvuru yapacak olan müşterilerin sunması gereken belgeler de detaylı bir şekilde belirtildi. Ayrıca, kampanya detayları da paylaşıldı.

KAMPANYA AYRINTILARI PAYLAŞILDI





Faiz oranlarının, kredi tutarı, kredi vadesi, risk skoru ve diğer faktörlere bağlı olarak kişiye özel olarak değişebileceği vurgulandı. Müşterilere, Akbank Mobil ve İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerden kendilerine özel sunulan faiz oranları hakkında detaylı bilgi alabilecekleri söylendi.



Kredi kullanımında işsizlik teminatlı hayat sigortası, hayat sigortası veya sigortasız seçeneklerinden birini tercih etmek mümkün olduğu belirtildi. Kredi faiz oranlarının sigorta tercihine bağlı olarak değişebileceği ve prim ile diğer poliçe şartlarının sigorta şirketleri tarafından belirlendiği ifade edildi.

Müşteriler, krediyi 3 ay ertelemeli olarak da kullanabilecekler. İhtiyaç kredilerinde en uzun vadenin 50.000 TL ve altındaki tutarlarda 36 ay, 50.000 TL üzeri 100.000 TL ve altındaki tutarlarda 24 ay, 100.000 TL üzerindeki tutarlarda ise 12 ay olduğu belirtildi. En uzun kredi vadesinin, kişinin mevcut kredi bakiyesi gibi durumlar da dikkate alınarak mevzuat sınırlamalarına uygun olarak değişebileceği ifade edildi. İlk ödemenin en fazla 92 gün ertelenebileceği, ödemesiz dönem sonunda erteleme faizinin tamamının tahsil edildiği ve normal taksit ödemelerinin bir sonraki aydan itibaren başladığı belirtildi.

Kredi tahsis ücretinin kredi tutarının binde 5'i kadar olduğu ve bu tutar üzerinden ayrıca %10 oranında BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) alındığı ifade edildi.

Bankanın uygun olmayan kredi başvurularını geri çevirme, ek bilgi ve belge talep etme, kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma gibi haklara sahip olduğu hatırlatıldı.

Şubeden yapılacak kredi başvurusu sırasında sunulması gereken belgeler aşağıdaki gibi belirtildi:

Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi

Adres teyidi için istenilen belgenin gerektiği durumlarda

Gelir belgesi veya maaş bordrosu (Maaşını Akbank'tan alan müşterilerin getirmesine gerek yoktur.)

Özel sektör çalışanları için SGK Hizmet Döküm Belgesi* (Maaşını Akbank'tan alan müşterilerin getirmesine gerek yoktur.)

e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza veya T.C. kimlik kartı uygulamasıyla alınan SGK Hizmet Dökümü veya işverenden alınabilen SGK Prim Ödeme Belgesi.