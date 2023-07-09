O aylara dikkat! Gıda fiyatlarında patlama yaklaşıyor: Uzman isim açıkladı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselen döviz kurları ve artan vergiler nedeniyle gıda krizine dikkat çekerek korkutan bir açıklama yaptı. TV100'deki "Bu kriz bunalıma sokacak!" isimli yazısında Memiş, "Dediğim gibi süre doldu" diyerek harekete geçme çağrısı yaptı. Memiş, yaz aylarında beklenen gıda fiyatlarındaki ciddi artışa dikkat çekerek milyonlarca vatandaşa hazırlık yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.



GIDA ENFLASYONU YÜZDE 53,92 ARTTI





Memiş'in değerlendirmeleri, dünya genelinde yaşanan küresel iklim değişiklikleri, enflasyon, artan tüketim ve belirsizliklerin gıda krizine yol açabileceği endişelerini artırdı. Türkiye'deki sel felaketleri ve kuraklık gibi doğal afetlerin sebze, meyve üretimini olumsuz etkilediği ve hasatta verimde azalmaya neden olduğu ifade edildi.

Ayrıca döviz kurlarındaki artışın maliyetleri yükselttiği ve haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 38,21, gıda enflasyonunun ise yüzde 53,92 arttığı belirtildi. Memiş, gıda enflasyonunun düşmemesi ve maliyet artışlarının devam etmesi ihtimaline dikkat çekti.

Memiş, bu krizin dünyayı alt üst edeceğini ve gıda krizi adı altında küresel çapta tartışılacağını söyledi. Hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, kışlık malzemelerin büyük miktarlarda yapılması ve dondurulması, kuru gıdaların depolanması gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Memiş'in açıklamaları, önümüzdeki hafta ve aylarda beklenen fiyat artışları ve maliyet artışlarının halkı etkileyeceği ve gıda krizinin daha da derinleşebileceği endişelerini yansıttı. Hazırlıklı olmanın ve tasarruf sağlamanın önemli olduğu vurgulanarak, organik ürünlerin köylerden temin edilmesi tavsiye edildi.

Bu yazı, gıda krizine dikkat çeken İslam Me