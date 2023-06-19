  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. O bakanlık bayram öncesi harekete geçti! Fahiş fiyatlarla mücadele başladı

O bakanlık bayram öncesi harekete geçti! Fahiş fiyatlarla mücadele başladı

Yayınlanma:
O bakanlık bayram öncesi harekete geçti! Fahiş fiyatlarla mücadele başladı
Ankara Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesi yapılan alışverişlerde fahiş fiyat artışlarına karşı mücadele edileceği belirtildi.

Ankara Bakanlıktan yapılan açıklamada,

ülkede milli ve manevi değerlerin, ortak sevincin, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst düzeyde yaşandığı bayram dönemlerinde de vatandaşların huzuru ve refahı için çalışmalara hız kesmeden devam edildiği bildirildi.

Bayram dönemlerinin, ülke ekonomisine, artan üretim ve satışlar anlamında büyük bir hareketlilik getirdiğine ve ekonominin canlanmasına, büyümesine katkı yaptığına işaret edilen açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan alışverişler de kurbanlık, kıyafet, gıda, turizm, ulaşım, konaklama, gastronomi gibi geniş sektör yelpazesiyle üretici, tedarikçi ve tüketici üçgeninde ekonomimize büyük bir katma değer sağlamaktadır. Bu ekonomik faaliyetler gerçekleştirilirken, özellikle vatandaşlarımız tarafından ihtiyaçların belirlenerek alışverişe çıkılması, farklı markalar ve ebatlardaki ürünlerde kıyaslamaya da imkan veren birim fiyatların etiketlerde olup olmadığına bakılması, ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olup olmadığına dikkat edilmesi tüketici hak ve menfaatleri açısından önem arz etmektedir."

Bakanlığın, vatandaşların taleplerini artırdığı bayram öncesi dönemde de tüm sektörler nezdinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına izin vermemek adına Bakanlığımız denetim birimleri 81 ilimizde denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek ve Bakanlığımıza ulaşan şikayetler yakinen takip edilecektir. Öncelikli amacımız, tüm vatandaşlarımızın haklarını ve refahını korumaktır. Bu sebeple piyasada arz ve talep dengesini bozucu faaliyetlere karşı mücadelemiz ve takibimiz daima titizlikle sürecektir. Bu doğrultuda, halkımızın mağduriyetine neden olan kişilere ilişkin her türlü idari yaptırım kararlılıkla uygulanacaktır."

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Türkiye-Basra Körfezi Kalkınma Yolu Projesi Belli Oldu
Türkiye-Basra Körfezi Kalkınma Yolu Projesi Belli Oldu
Kredi Okuryazarlık Haftası Bahçeşehir Üniversitesi'nde başladı
Kredi Okuryazarlık Haftası Bahçeşehir Üniversitesi'nde başladı
Asgari ücret rakamıyla ilgili ikinci randevu süreci başlıyor!
Asgari ücret rakamıyla ilgili ikinci randevu süreci başlıyor!
Arabaları garaja çektiren zam geliyor! Depoları fulleyin: Motorin, benzin, LPG'ye zam
Arabaları garaja çektiren zam geliyor! Depoları fulleyin: Motorin, benzin, LPG'ye zam
İstanbul'da yaşayanlara müjde! Her ay 700 TL yardım yapılacak: İBB duyurdu
İstanbul'da yaşayanlara müjde! Her ay 700 TL yardım yapılacak: İBB duyurdu
PTT'ye başvuran daha az fatura ödeyecek! Kimlik kartıyla başvuran 260 TL alacak
PTT'ye başvuran daha az fatura ödeyecek! Kimlik kartıyla başvuran 260 TL alacak
İş Bankası emeklilere son kozunu oynadı! Bir imza ile 7500 TL nakit para alabilecekler
İş Bankası emeklilere son kozunu oynadı! Bir imza ile 7500 TL nakit para alabilecekler