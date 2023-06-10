O banka emekli promosyonunda çıldırdı! Tamı tamına 15.000 TL verecek: Duyan şubeye koşuyor

Emekliler ve EYT'liler en avantajlı ödemeyi yapan bankayı merakla araştırmaya devam ediyor. Bu banka tam 10 bin TL promosyon ödemesi yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN YÜKSEK ÖDEMEYİ YAPAN BANKA

Emekli vatandaşlar 2017 senesinden itibaren üç senelik taahhüt karşılığında bankalardan promosyon ödemesi alıyor. İlk olarak özel bankaların başlattığı promosyon kampanyaları artık bütün özel ve kamu bankalarında başladı. Emekli vatandaşlar için sık sık rekabet ortamı oluşan promosyon ödemelerinde kampanyalar hızla devam ediyor. Özellikle EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte bankaların promosyon tutarları da yükselmeye başladı. En çok tercih edilen özel bankalardan biri haline gelen Akbank emeklilere 10 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.





Akbank maaş baremine göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlara 7 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Aynı zamanda maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emeklilere 2 bin 400 ve 7 bin arasında chip-para ödülü de veriliyor. Kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan emeklilere 12 ay boyu tek seferde ya da toplamda 2 bin 500 TL ve üstü harcama yapan müşterilerine 3 bin chip-para ödemesi yapıyor. Akbank emekli müşteri potansiyelini artırmak için promosyon kampanyalarına devam ederken emeklilerin bu fırsatlardan faydalanması için emekli maaşlarını bankaya taşıması ve üç sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor.