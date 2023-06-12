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O banka emeklilere büyük kıyak yaptı! Bu ay tam 9.200 TL hesaplara yatıracak: Başvuran hemen alır

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O banka emeklilere büyük kıyak yaptı! Bu ay tam 9.200 TL hesaplara yatıracak: Başvuran hemen alır
Bankalardan emeklilere büyük fırsatlar sunulmaya devam ederken o bankadan 9.200 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. Nakit promosyon ve indirim imkanlarından yararlanmak için tüm detaylar haberimizde.

QNB Finansbank, emeklilere özel nakit destekler sunulurken milyonlarca emekli Temmuz ayında gerçekleştirilecek maaş zammı, refah payı ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeler dört gözle bekleniyor. Bayram ikramiyeleri 2 bin TL olarak hesaplarda yer alırken 28 Haziran öncesinde herkesin hesabına ödeme yapılacak. Bunun üzerine QNB Finansbank tarafından emeklilere özel nakit promosyon için tüm detaylar...

Emeklilere sunulan avantajlarla beraber nakit promosyon ve Cardfinans Emekli Kredi Kartı ile senelik 1.200 TL değerinde indirim verilirken toplamda ise 9.200 TL'ye kadar emeklilik ödülü verileceği duyuruldu. Bunun yanı sıra EYT üzerinden emekli olacaklara özel faiz oranlı kredi imkanı sunulurken maaş taşıma işlemi yapanlara ise 9.200 TL'ye kadar ödeme yapılır.

QNB finansbank EYT

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON

Şubelere gitmeye gerek kalmadan cep telefonu üzerinden maaş taşıma işlemiyle anında 8 bin TL nakit promosyon ödemelerinden faydalanabilirsiniz. Emekli maaşlarına bakılarak 4.800 TL'den 8 bin TL aralığında nakit ödemeler hesaplarda yer alır.

Bunun yanı sıra CardFinans emekli kredi kartında müşterilere özel 1200 indirim kampanyası verilirken toplamda ödenecek tutar 9.200 TL'ye kadar fırsat sunulur.

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