O banka müşterilerine büyük kıyak yaptı! Tek işleme 1000 TL ödeme verecek: Acele eden alıyor

Garanti Bankası, müşterilerine sunmuş olduğu çeşitli kampanyalarla dikkat çekerken, 7 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olan bir kampanya ile 1.000 TL'ye kadar bonus fırsatı sunuyor.

Bu özel kampanyadan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey, davet et koduyla yakınınızı Garanti Bankası müşterisi yapmaktır. Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden davet edilen kişi, müşteri olduğunda hem davet eden kişiye hem de davet edilen kişiye 250 TL değerinde bonus ödemesi yapılır.

BİN LİRAYA KADAR BONUS HEDİYE





Davet et kampanyasıyla Garanti Bankası müşterilerinin yakınlarını davet eden her bir kişi için 250 TL, toplamda ise 1.000 TL'ye kadar bonus ödemesi sağlanacaktır.

Bu kampanyaya katılmak için, Garanti Bankası müşterileri "Garanti BBVA Mobil" uygulamasına giriş yapmalı ve profil ayarlarından "Arkadaşını Davet Et" bölümünden promosyon kodunu almalıdır. Alınan kod, davet edilecek kişiyle paylaşılmalıdır. Davet edilen kişi, Garanti BBVA Mobil'i indirmeli ve "Müşterimiz Olun" adımlarını tamamlayarak kampanyaya katılabilir.

Garanti Bankası'nın bu davet kampanyasından yararlanmak isteyenler, promosyon kodunu kampanya süresince kullanmalıdır. Daha fazla bilgi için Garanti Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Garanti Bankası'nın bu özgün kampanyası, müşterilerine ek bir kazanç fırsatı sunarken aynı zamanda müşteri sadakatini artırmayı hedeflemektedir. Bankanın farklılaşan ve özgün kampanyaları, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte onlara ek avantajlar da sunmaktadır.

Sonuç olarak, Garanti Bankası'nın davet kampanyasıyla sunulan 1.000 TL bonus fırsatı, müşterilere maddi bir katkı sağlamaktadır. Bu kampanya, bankanın müşteri memnuniyetine verdiği önemi ve farklılaşan hizmet anlayışını yansıtmaktadır.