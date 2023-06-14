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O banka promosyon musluklarını açtı! Emekliler hayır diyemeyecek: Tam 10.000 TL ödenecek

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O banka promosyon musluklarını açtı! Emekliler hayır diyemeyecek: Tam 10.000 TL ödenecek
Emeklilerin en çok araştırdığı konulardan biri de bankaların promosyon ödemeleri ile ilgili. Peki hangi banka 10 bin TL promosyon ödemesi yapacak? Tüm detaylar haberimizde.

Mevcut emekliler ve EYT yasasıyla birlikte emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar merakla bankaların promosyon ödemelerini araştırıyor. Bu banka 10 bin TL müjdesini verdi! Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 10 BİN TL PROMOSYON

EYT yasasıyla emekli olan vatandaşlar en avantajlı promosyon ödemesini yapan bankayı merakla araştırırken Denizbank 10 bin TL müjdesini verdi. Son gelen bilgilere göre Denizbank'ın 10 bin TL promosyon ödemeleri ile ilgili başvurular 3 gün sonra bitecek. Bu sebeple emeklilerin başvuru gününü kaçırmadan maaşlarını bankaya taşıması gerekiyor. Denizbank maaşını bankaya taşıyan müşterilere 10 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak. 

Denizbank 10 bin TL'ye Varan Promosyon Ödemeleri

Promosyon ödemelerinden faydalanmak için maaşın bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Denizbank müşterilerine 10 bin TL promosyon yanında birçok avantajı da sunmaya devam edecek. Denizbank promosyon ödemeleri maaş baremine göre şu şekilde; 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında maaş alanlara 7 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında maaş alanlara 9 bin TL ve 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 10 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. 16 Haziran tarihine kadar EYT'li olan ve ilk maaşlarını Denizbank'tan almak isteyen ve üç sene taahhüt veren müşteriler 10 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek. Emekli maaşlarını taşıma işlemleri bankanın mobil uygulaması ve e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. 

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