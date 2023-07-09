O bankadan baş döndüren kampanya! 2025 yılına kadar ücretsiz yapılabilecek

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı son duyuruyla şirketlere ücretsiz e-İmza paketi hizmeti sunmaya başladığını duyurdu. Bu yenilikçi hizmet, QNB Finansbank'ın Dijital Köprü adını verdiği geniş kapsamlı dijital bankacılık platformunun bir parçası olarak sunulacak. Dijital Köprü, şirketlerin bankacılık ihtiyaçlarına ek olarak diğer dijital gereksinimlerini de karşılayan çeşitli yenilikçi çözümler sunuyor.

Ücretsiz e-İmza paketi, şirketlerin belge imzalama süreçlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracak bir çözüm olarak öne çıkıyor. Şirketler, artık fiziksel belge taşıma ve imzalama zorunluluğu olmadan, elektronik olarak belgelerini imzalayabilecekler. Bu, iş süreçlerini hızlandırırken zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak ve işletmelerin verimliliğini artıracaktır.

1 YIL ÜCRETSİZ





Duyuruya göre, yeni Dijital Köprü müşterilerine 2025 yılına kadar ücretsiz olarak sunulan e-Dönüşüm çözümü ve 1 yıllık ücretsiz e-İmza paketine başvurmak için iletişim formunun doldurulması gerekmektedir. Ayrıca, e-Fatura, e-İrsaliye, e-Arşiv, e-Müstahsil Makbuzu, e-Defter ve Kayıtlı Elektronik Posta gibi elektronik belge ve iletişim sistemlerinin avantajları da mevcut.

Müşterilerin hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilmesi ve Dijital Köprü avantajlarından yararlanmaya başlayabilmesi için Çözüm Merkezi yetkililerinin iletişim sağlayacağı da duyuruda belirtildi.

QNB Finansbank'ın sunduğu bu ücretsiz e-İmza paketi hizmeti, şirketlerin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamakta ve elektronik belge ve iletişim sistemlerini kullanmalarını kolaylaştırmaktadır. Dijital Köprü sayesinde müşteriler, bankacılık işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmekte ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Duyuruda yer alan iletişim formunun doldurulmasıyla birlikte müşteriler, QNB Finansbank'ın ücretsiz e-İmza paketi hizmetinden faydalanmaya başlayabilirler. Bu hizmet, şirketlerin dijital dönüşüm sürecindeki ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerini daha verimli hale getirmek için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.