O bankadan müjdeli haber geldi! Bayram öncesi faizsiz kredi dağırılacak: Anında hesaba yatırılıyor

Maddi olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu zamanlarda bankalardan kredi haberleri peş peşine geliyor. Garanti bankası kredi çekecek olan vatandaşlar müjdeyi verdi. İşte haberin detayları…



BAYRAMDAN ÖNCE FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK! BAŞVURAN HEMEN FAİZSİZ KREDİSİNİ ALIYOR

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bankalar tatil öncesi peş peşe duyuru yapmaya başladılar. Son dakika haberine göre Garanti Bankası, tatil öncesi faizsiz kredi kullandıracağını açıkladı. Tek yapmanız gereken kredi başvurusunda bulunmak! Ayrıntılar için detaylar haberimizde...

Kredi çekmek isteyenler için Garanti Bankası BBVA harekete geçti. Vatandaşlar tıpkı ilaç gibi kredi alabiliyor. Kurban Bayramı öncesi kur ban kesmek ya da borçlarının bir kısmını kapatmak isteyenler için faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Son dakika haberine göre Garanti Bankası, kredinin 30 Haziran'a kadar geçerli olduğunu açıkladı.

GARANTİ BANKASI DUYURDU

Kurban Bayramı tatili öncesi yapılan son açıklamada Garanti Bankası'nın BBVA'ya kaçırılmayacak bir fırsat sunduğu duyuruldu. Garanti Bankası, müşterilerine 10.000 TL'ye varan özel faizsiz kredi sunacağını duyurdu. Son dönemde artan talep nedeniyle halkın ilacı haline gelecek krediler için son tarih 30 Haziran!

FAİZSİZ KREDİ DETAYLARI

Vatandaşların kampanyadan yararlanmak istemeleri halinde hemen başvurabilecekleri açıklandı. Bireysel kredi kartı başvurusunu Garanti BBVA cep, Garanti BBVA İnternet veya BonusFlaş üzerinden yapmanız gerekmektedir. Kredi kartı başvurusu onaylanan ve şartları yerine getirerek kartı açanlara 10.000 TL faizsiz olarak ödenecek.

1 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar kredi kampanyası süresi devam ediyor.