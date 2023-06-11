O bankanın müşterilerine para yağacak! O işlemi yapanlara 800 TL hediye: 5 gün kaldı!

DenizBank, müşterilerine sevindirici bir duyuru yaparak internet üzerinden yapılan harcamalar için büyük bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde müşterilere yapılan harcamalar karşılığında 800 TL indirim imkanı sunulmaktadır. Kampanyaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 15 Haziran olarak belirlendi. Detaylarıyla beraber, 800 TL indirimden faydalanmak için gereken şartlar da açıklandı. DenizBank'ın bu kampanyası, müşterilerine ekonomik açıdan destek olmayı ve alışverişlerini daha avantajlı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, başvuru tarihini göz önünde bulundurarak gerekli adımları atması gerekmektedir. İşte detaylar...





DENİZBANK MÜŞTERİLERİ İÇİN MÜTHİŞ BİR KAMPANYA BAŞLATTI

DenizBank, müşterilerine sevindirici bir haber vererek internet sitesi üzerinden yapılan harcamalara yönelik büyük bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında müşterilere 800 TL indirim fırsatı sunuluyor ve başvuruların son tarihi 15 Haziran olarak belirlendi. İşte diğer ayrıntılar...





Bu kampanya, hayat pahalılığındaki artışlar ve yükselen enflasyon karşısında vatandaşlara rahatlama sağlamayı hedefliyor. DenizBank, diğer bankaların kampanyalarına ek olarak müşterilerine avantajlar sunmayı amaçlıyor. İşletme Kartı sahipleri, 15 Haziran 2023 tarihine kadar yapılan harcamalarda 800 TL'ye kadar indirimden faydalanabilecekler. Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin satın alma işlemi sırasında kampanya kodunu kullanmaları gerekiyor. Bu kampanya ile müşteriler, hem harcamalarını avantajlı hale getirebilecek hem de maliyetlerden tasarruf edebilecekler.

DenizBank, müşterilerine sevindirici bir haber vererek internet üzerinden yapılan harcamalara yönelik büyük bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, müşterilere harcamaları karşılığında 800 TL tutarında indirim fırsatı sunuluyor. Son başvuru tarihi ise 15 Haziran olarak belirlendi.

DenizBank, hayat pahalılığındaki artışlar ve yükselen enflasyon karşısında müşterilerine rahatlama sağlamayı amaçlıyor. Kampanya, İşletme Kartı sahiplerine harcama yapmaları halinde 800 TL'ye kadar indirim imkanı sunuyor. Bu kampanya ile DenizBank, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmeyi ve alım güçlerine destek olmayı hedefliyor.

Kampanya detaylarına göre, İşletme Kartı sahibi müşteriler, Huawei Watch Ultimate ürününü alırken 800 TL indirimden faydalanabiliyor. Kampanya süresi ise 15 Haziran 2023 olarak belirlendi. Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin satın alma işlemi sırasında kampanya kodunu sepette yer alan kod bölümüne yazmaları gerekiyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere DenizBank'ın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. DenizBank, müşterilerine diğer bankaların kampanyalarına ek olarak avantajlar sunarak ekonomik sıkıntıları hafifletmeyi amaçlıyor.