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O bankanın müşterilerine piyango vurdu! Bir işlem yapana anında 250 TL hediye edilecek

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O bankanın müşterilerine piyango vurdu! Bir işlem yapana anında 250 TL hediye edilecek
Son dönemlerde bankalar sık sık harcama kampanyası yapmaya devam ediyor. Peki hangi banka müşterilerine 250 TL hediye verecek? Tüm detaylar haberimizde.

Bankaların son zamanlarda yaptığı harcama kampanyaları müşterileri tarafından yakından takip ediliyor. Bu banka müşterilerinin yüzünü güldürdü: Tam 250 TL ödeme yapılıyor! Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU BANKA MÜŞTERİLERİNE 250 TL ÖDEME

Bankalar son zamanlarda sık sık harcama kampanyası yapmaya devam ederken müjdeli bir haber de TEB'den geldi. TEB 14 Temmuz tarihine kadar şartları taşıyan müşterilerine 250 TL ödeme yapacak. Kampanya 2 Haziran tarihinde başladı ve 14 Temmuz tarihinde sona erecek. 

TEB 250 TL Kampanyası

TEB resmi internet sitesi üzerinden başlatılan kampanya e-ticaret alışverişlerinde geçerli olacak. Kampanya kapsamında hepsiburada.com, n11.com, trendyol.com internet siteleri ve mobil uygulamalarından yapılan 1000 TL ve üstü alışverişlere 50 TL, toplam 250 TL bonus hediyesi verilecek. TEB tarafından yapılan açıklamaya göre kampanyadan faydalanmak için bankanın mobil uygulaması üzerinden ya da banka sisteminde kayıtlı olan numara üzerinden 4616 numarasına INTERNET yazıp göndererek mesaj göndererek katılım sağlamak gerekiyor. 14 Temmuz tarihine kadar 1000 TL ve üstü e-ticaret alışverişlerinde 50 TL toplam 250 TL bonus ödemesi yapılacak. 

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