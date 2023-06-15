O bankanın müşterilerine son çağrı! Bir haftanız kaldı: Geri ödemesiz 2500 TL almak için son şans

Son 8 gün kaldı! Ziraat Bankası tarafından büyük bir kampanya başlatıldı ve bu kampanyadan Ziraat Bankası kartı olanlar büyük bir müjdeyle karşılaştı. Kampanya kapsamında, kartlarına karşılıksız olarak 2.500 TL yatırılacak.

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik cazip fırsatlar sunan bir finans kuruluşudur. Bu seferki çağrıları, müşterilere geri ödemesiz bir şekilde 2500 TL alabilme imkanı sağladıklarını duyurmak üzerine yapılmıştır. Müşterilerine sunulan bu fırsat, ihtiyaçlarını karşılamak veya beklenmedik masraflarla başa çıkmak isteyenlere maddi destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası, müşterilerine maddi açıdan rahat bir nefes alma fırsatı sunuyor. Geri ödemesiz olarak verilen 2500 TL, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için kullanılabilecek bir destek sağlıyor. Bu tutar, acil nakit ihtiyacı olan müşterilere önemli bir kolaylık sağlarken, geri ödeme zorunluluğu olmadığından dolayı da büyük bir avantaj sunmaktadır.





Müşteriler, Ziraat Bankası'nın bu fırsatından yararlanmak için bankanın belirlediği başvuru süresi içerisinde başvurularını yapmalıdırlar. Başvuru sürecinde, müşterilerin belirli kriterleri sağlaması ve gerekli belgeleri tamamlaması gerekebilir. Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen müşterilere 2500 TL geri ödemesiz olarak sağlanacaktır.

Ziraat Bankası'nın duyurusuna göre, kampanya 21 Haziran tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar kampanyadan yararlananlara 2.500 TL hediye edilecek. Kampanya kapsamında, Bankkart'ınız ile TatilBudur'da yapacağınız alışverişlere göre farklı miktarlarda Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor.

Bankkart ile yapacağınız 12.500 TL ile 17.499 TL arasındaki alışverişlere 1.000 TL, 17.500 TL ile 24.999 TL arasındaki alışverişlere 1.750 TL, 25.000 TL ve üzeri alışverişlere ise 2.500 TL Bankkart Lira verileceği belirtiliyor. Kampanyaya katılım için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS ile başvuru yapılabilir.





Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Liraları 30 Haziran 2023 tarihinde hesaplara yüklenecek ve 7 Ağustos 2023 tarihine kadar kullanılabilecek. Ancak kullanılmayan Bankkart Liraları 8 Ağustos 2023 tarihinde geri alınacak. Kampanyanın müşteri bazında olduğu ve bir kez ödül kazanılabileceği de duyuruda belirtilen detaylar arasında yer alıyor. Bu kampanya, Ziraat Bankası kartı olan müşterilere önemli bir fırsat sunmakta ve alışverişlerinden karşılıksız olarak yüksek miktarlarda Bankkart Lira kazanma imkanı sağlamaktadır.

Bu çağrı ile Ziraat Bankası, müşterilerine son bir hafta süresince başvuru yapma fırsatı sunmaktadır. Bu süre zarfında müşteriler, başvurularını gerçekleştirerek bu geri ödemesiz tutarı elde etme imkanına sahiptirler. Bu çağrı, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamaları ve maddi açıdan desteklenmeleri için son bir şanstır.