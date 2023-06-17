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O ilde su faturaları kabarık gelecek! Duyuru yapıldı: Suya tam yüzde 13 zam!

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O ilde su faturaları kabarık gelecek! Duyuru yapıldı: Suya tam yüzde 13 zam!
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için önemli bir duyuru yapıldı. Suya zam yapıldığına dair bir karar alındı ve bu karar oy birliğiyle kabul edildi. Sonuç olarak, İstanbul'da suya yüzde 13 oranında bir zam yapılmış oldu. İşte ayrıntılar...

Son haberlere göre İstanbul'da su tarifelerinde değişiklik yapıldı ve suya yapılan zam haberi duyuruldu. Yapılan toplantıda alınan karar oy birliğiyle kabul edildi ve suya yüzde 13 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte İstanbul'daki su fiyatları da güncellendi.

İstanbul'da suya yapılan zam haberi duyuruldu ve İstanbul'da su tarifelerinde değişiklik yapıldı. Yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edilen kararla birlikte suya yüzde 13 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte İstanbul'daki su fiyatları da güncellendi. Bu zam, İstanbul'daki su kullanıcılarının su faturalarında artış yaşanmasına neden oldu.

İSTANBUL'DA SUYA ZAM GELDİ

su

Konut birinci kademede 14,61 TL olan fiyat, yaklaşık yüzde 13 zamla 16,50 TL'ye yükseltildi. Konut ikinci kademede ise 21,95 TL olan fiyat, yaklaşık yüzde 8 oranında zamla 23,75 TL olarak belirlendi. Yeni oluşturulan 30 metreküp ve üzeri kullanımlar için ise mevcut tarife olan 21,95 TL, yüzde 47'lik bir artışla 32,34 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da su tarifeleri aşağıdaki gibi güncellendi:

0-15 metreküp: 16,50 TL

15-30 metreküp: 25,75 TL

30 metreküp ve üzeri: 32,34 TL

Ortak Sayaç: 23,75 TL

6360 Sayılı Kanun ile Mahalle Olan Yerler: 4,12 TL

Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Olan Yerler: 4,12 TL

Köy işyeri: 10,80 TL

İşyeri 0-40 metreküp: 43,23 TL

İşyeri 41 metreküp ve üzeri: 50 TL

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