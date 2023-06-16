O illere TOKİ piyangosu vurdu! Sadece 400 bin TL'ye satışa çıkacak: İlk başvuran ucuza ev alacak

Türkiye'de TOKİ tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, uygun fiyatlarla konut satışı gerçekleştireceğini duyurdu. Çorum başta olmak üzere bazı illerde konutlar 400 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

TOKİ KONUT DETAYLARI





TOKİ'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Çorum'da 1+1 konutlar inşa edileceği ve başvuruların 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacağı açıklandı. Konutlar 400 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak ve brüt alanı 65 m2, net alanı ise 46 m2 olarak belirlendi. Başvuru sahipleri %10 peşinat ödeyecek ve kalan tutar 180 ay vadeli olarak ödenecek. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, ilde ikamet etme veya nüfusa kayıtlı olma, daha önce TOKİ'den konut almama gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, aylık hane halkı geliri en fazla net 21.000 TL olmalıdır. Başvurular 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak ve başvuru bedeli 1000 TL olarak belirlendi. Kura tarihi 13 Temmuz 2023 olarak planlandı ve sözleşmelerin imzalanacağı Ziraat Bankası AŞ. Çorum şubesi belirtildi. Proje, uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunarak konut ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmayı amaçlamaktadır.