O kamu bankasında hesabı olanların talihi döndü! Tek işlem yapana 2500 TL para iadesi yapılacak

Ziraat Bankası müşterilerine önemli duyurular yapılırken güzel bir fırsat sunarken bankkartı olanlara kampanyaya dahil olmasıyla kartlara 2.500 TL hediye imkanı verildi. Banka müşterilerine sunulan fırsatlara dair detaylar açıklandı. Kamu bankasından birçok kategori üzerinden kampanya başlarken kimlere ve nasıl verileceği duyuruldu. İşte detaylar...

Tatil planı yapan vatandaşlara özel imkan verilirken Ziraat Bankası müşterilerine kampanya düzenledi. Bankkartıyla beraber TatilBudur'da tek seferde yapılacak olan 12.500 - 17.499 TL arasında peşin ya da taksitli olarak 1000 TL bankkart lira hediye edilirken 17.500 TL-24.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişe 1.750 TL Bankkart Lira, 25.000 TL ve üzeri peşin/taksitli alışverişe 2.500 TL Bankkart lira verilir.





KAMPANYA DETAYLARI

1-21 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

Resmi internet sayfası, bankkart mobil uygulaması ya da SMS ile katılım sağlanır.

TATILBUDUR yazıp 4757'ye kısa mesaj gönderilir.

Kampanyadan faydalanmak için öncelikle başvuru yapılması gerekir.

POS cihazlarından yapılan alışverişler için geçerli kabul edilir.

Kazanılan ödül tutarları en fazla 2.500 TL olarak hesaplara geçirilir.

Uçak bileti alımları kampanyanın dışında tutulur.

Bireysel kartlarda yapılan harcamalar için geçerlidir.

Ek kart ile yapılan harcamalar ve asıl kart sahibi müşterileri kampanyadan faydalanabilir.

Herhangi bir iptal ya da iade işlemlerinde ise verilen bankkart liralar otomatik olarak geri alınır.