O kurum ucuz kurbanlık satacak! Son fırsat geldi çattı: Elini çabuk tutan alacak

Ucuz kurbanlık arayanlar için önemli bir fırsat var. Ardahan Göle'deki çiftlikte yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından yüzde 20 daha düşük fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu, uygun fiyatlı kurbanlık arayanlar için son bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Kurbanlık hayvan ihtiyacını karşılamak isteyenler, TİGEM'in düşük fiyatlı hayvanlarından yararlanabilir. Ancak stoklar sınırlı olduğu için hızlı davranmak önemlidir. TİGEM'in satış noktaları ve detaylı bilgileri, resmi internet sitesi ve ilgili kurumların duyuruları üzerinden takip edilebilir. Ucuz kurbanlık arayanlar için bu fırsatı kaçırmamak önemlidir. İşte detaylar...





UCUZ KURBANLIK ARAYANLAR İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Ardahan Göle TİGEM çiftliğinde yetiştirilen doğal ve sağlıklı kurbanlık hayvanlar, İstanbul'daki kurban pazarında yüzde 20 daha uygun fiyatlarla satılıyor. Altun Grup Tarım ve Hayvancılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Altun, bu fırsatla ekonomik kurban kesmek isteyenleri beklediklerini belirtti. TİGEM'in kurbanlık hayvanları, doğal ortamlarda yetiştirilerek aşıları yapılmış ve organik olarak beslenmiş durumda. İşte ayrıntılar...





Hayvanlar, İstanbul'da bulunan mezbahane tarafından kesildikten sonra temiz ve hijyenik bir şekilde sunuluyor. Altun, TİGEM olarak 600-650 büyükbaş ve 1.500 küçükbaş hayvan getirdiklerini söyledi. Hayvanların fiyatlarının diğer satıcıların fiyatlarına göre daha düşük olduğunu belirten Altun, her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğunu ifade etti. Koyunların ve kuzuların fiyatları 3-13 bin lira arasında değişirken, koçların fiyatları 4-14 bin lira arasında değişiyor.

Şu ana kadar ellerindeki hayvanların büyük bir kısmını sattıklarını ve bayrama kadar tüm hayvanları satmayı beklediklerini söyleyen Altun, hayvanların 2 yaşın üzerinde olduğunu ve kulak küpelerinin olduğunu belirtti. Günlük olarak 1.500-1.600 hayvan kesilebilen mezbahaneye sahip olduklarını belirten Altun, hayvanları geniş meralarda yetiştirdikleri için yem maliyetinin düşük olduğunu açıkladı. Diğer satıcıların şaşkınlıkla TİGEM'in fiyatlarının nasıl bu kadar düşük olduğunu sorduklarını belirten Altun, doğal yetiştirme yöntemleriyle yüksek kaliteli hayvanlar yetiştirdiklerini ve bu nedenle maliyetlerinin diğer satıcılara göre daha düşük olduğunu vurguladı. Ardahan Göle TİGEM çiftliği, uygun fiyatlarla kaliteli kurbanlık arayanların son fırsatını sunuyor.